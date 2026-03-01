Ce relație a avut Ceaușescu cu Khamenei. Fostul lider iranian a vizitat România

Anul 1989 i-a adus față în față pe Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu, într-un moment tensionat pentru ambele regimuri. După ce liderul iranian a făcut o vizită oficială la București în februarie, Ceaușescu a întors gestul în decembrie, deplasându-se la Teheran cu doar opt zile înainte de execuția sa din 25 decembrie.

Vizita din Iran avea să rămână ultima deplasare externă a dictatorului român, realizată în timp ce la Timișoara revolta izbucnită împotriva regimului comunist era deja în plină desfășurare.

Pe 18 decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu a plecat spre Iran pentru o vizită de stat programată să dureze două zile. Deplasarea fusese stabilită cu aproximativ trei luni înainte, însă s-a desfășurat într-un context dramatic: la Timișoara, forțele de represiune trăseseră deja în manifestanți, la ordinul său.

Călătoria la Teheran a fost interpretată drept o ultimă tentativă de consolidare a poziției economice a României printr-o apropiere de regimul iranian. În timp ce în țară situația devenea tot mai tensionată, Ceaușescu încerca să obțină sprijin extern pentru a menține stabilitatea economică.

Relația dintre cei doi lideri se consolidase cu aproximativ zece luni înainte. În februarie 1989, Ali Khamenei, pe atunci președinte al Iranului, a ajuns la București într-o vizită oficială și a fost primit cu onoruri de stat. Întâlnirea a deschis calea unei cooperări pragmatice între două regimuri care resimțeau tot mai puternic izolarea pe plan internațional.

În vara aceluiași an, Khamenei a devenit Lider Suprem al Iranului. Astfel, în decembrie, Ceaușescu s-a întâlnit la Teheran cu cel care deținea deja autoritatea supremă în statul iranian.

Potrivit arhivelor iraniene, după ce a preluat funcția de lider suprem, Ali Khamenei nu a mai efectuat vizite externe. În acest context, deplasarea sa la București din februarie 1989 s-a numărat printre ultimele sale călătorii în afara Iranului.

Obiectivul principal al vizitei lui Ceaușescu în Iran a fost unul economic, bazat pe un acord de tip troc. România traversa o perioadă de criză energetică severă, iar liderul comunist a negociat importul a cinci milioane de tone de țiței și gaze naturale.

În schimb, a promis livrarea a două sau trei milioane de tone de grâu românesc începând cu ianuarie 1990. Negocierile au evidențiat ruptura dintre agenda diplomatică a regimului și realitatea din țară: în timp ce la Teheran se discutau exporturi pentru anul următor, în România protestele se transformau într-o revoltă deschisă. Ali Khamenei a rămas ultimul lider străin cu care Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit oficial înainte de prăbușirea regimului comunist.

