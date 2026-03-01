Ce relație a avut Ceaușescu cu Khamenei. Fostul lider iranian a vizitat România
- 1 martie 2026, 19:43
Anul 1989 i-a adus față în față pe Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu, într-un moment tensionat pentru ambele regimuri. După ce liderul iranian a făcut o vizită oficială la București în februarie, Ceaușescu a întors gestul în decembrie, deplasându-se la Teheran cu doar opt zile înainte de execuția sa din 25 decembrie.
Vizita din Iran avea să rămână ultima deplasare externă a dictatorului român, realizată în timp ce la Timișoara revolta izbucnită împotriva regimului comunist era deja în plină desfășurare.
Ce relație a avut Nicolae Ceaușescu cu Ali Khamenei
Pe 18 decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu a plecat spre Iran pentru o vizită de stat programată să dureze două zile. Deplasarea fusese stabilită cu aproximativ trei luni înainte, însă s-a desfășurat într-un context dramatic: la Timișoara, forțele de represiune trăseseră deja în manifestanți, la ordinul său.
Călătoria la Teheran a fost interpretată drept o ultimă tentativă de consolidare a poziției economice a României printr-o apropiere de regimul iranian. În timp ce în țară situația devenea tot mai tensionată, Ceaușescu încerca să obțină sprijin extern pentru a menține stabilitatea economică.
Vizita lui Ali Khamenei la București
Relația dintre cei doi lideri se consolidase cu aproximativ zece luni înainte. În februarie 1989, Ali Khamenei, pe atunci președinte al Iranului, a ajuns la București într-o vizită oficială și a fost primit cu onoruri de stat. Întâlnirea a deschis calea unei cooperări pragmatice între două regimuri care resimțeau tot mai puternic izolarea pe plan internațional.
În vara aceluiași an, Khamenei a devenit Lider Suprem al Iranului. Astfel, în decembrie, Ceaușescu s-a întâlnit la Teheran cu cel care deținea deja autoritatea supremă în statul iranian.
Potrivit arhivelor iraniene, după ce a preluat funcția de lider suprem, Ali Khamenei nu a mai efectuat vizite externe. În acest context, deplasarea sa la București din februarie 1989 s-a numărat printre ultimele sale călătorii în afara Iranului.
Miza economică a întâlnirii din decembrie
Obiectivul principal al vizitei lui Ceaușescu în Iran a fost unul economic, bazat pe un acord de tip troc. România traversa o perioadă de criză energetică severă, iar liderul comunist a negociat importul a cinci milioane de tone de țiței și gaze naturale.
În schimb, a promis livrarea a două sau trei milioane de tone de grâu românesc începând cu ianuarie 1990. Negocierile au evidențiat ruptura dintre agenda diplomatică a regimului și realitatea din țară: în timp ce la Teheran se discutau exporturi pentru anul următor, în România protestele se transformau într-o revoltă deschisă. Ali Khamenei a rămas ultimul lider străin cu care Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit oficial înainte de prăbușirea regimului comunist.
Ali Khamenei a fost ucis sâmbătă dimineața de atacurile coordonate ale Israelului și SUA.
