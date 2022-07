Ce recomandări are ministrul sănătății pentru cetățeni în contextul unui nou val al pandemiei. A patra doză de vaccin

Ministrul Sănătății spune că speră ca negocierile să ducă la scăderea cantităților de ser care vor fi livrate, informează Profit.ro. Alexandru Rafila a atras atenția asupra faptului că distrugerea unui număr mare de doze de ser scade încrederea populației în vaccinare. El le recomandă oamenilor să se vaccineze cu o doză suplimentară atunci când va apărea noul vaccin, adaptat tulpinilor circulante ale virusului.

În cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, Alexandru Rafila a oferit explicații despre dozele de vaccin din România: „Nu vreau să mă gândesc la ce se întâmplă, problema e că noi am încercat să le valorificăm, am reușit, am vândut șapte milioane și jumătate de doze de vaccin, ceea ce a însemnat o economie, cred că foarte importantă la buget”. Ministrul a explicat că milioanele de doze de ser care urmează a fi primite de România „nu sunt plătite, ele vor constitui obligație de plată în momentul livrării”.

Contractul pentru dozele de vaccin

Comisia Europeană a negociat contractul cu producătorii în numele și pentru statele membre. Promisiunea primită este că în acest an, începând cu luna septembrie, țările vor primi formula nouă a vaccinului. Rafila a mărturisit că: „sper să existe o putere de negociere suficientă încât să convingem producătorii să nu livreze decât cantitățile care sunt solicitate de state, nu orice cantitate care în mod evident riscă să se deprecieze și să fie distrusă”.

De asemenea, ministrul sănătății a oferit explicații și despre noul val de Covid-19. „Noi ne aflăm acum în al doilea val Omicron a fost valul cinci, avem valul șase – iar vaccinul eficient împotriva variantei Omicron care să oprească transmiterea – oprirea transmiterii este principalul scop al unei campanii de vaccinare și se referă la toate tipurile de vaccin; secundar, sigur, forme mai ușoare și așa mai departe, dar ăsta este, ăsta este scopul, să oprim o epidemie, o pandemie – acum nu se întâmplă și vede toată lumea lucrul ăsta, evident.

Creșterea încrederii populației în vaccin

Alexandru Rafila e de părere că doar prin sinceritate gradul încrederii populației în vaccin va crește „pentru că, dacă le spunem adevărul, atunci putem să le spunem adevărul de fiecare dată și când situație mai puțin favorabilă, cum este acum și atunci când ea redevine favorabilă, cum sperăm să de devină în toamnă”.

El adaugă că „vaccinul e același, virusul este altul”, la aproape doi ani de la începutul pandemiei în țara noastră. „Este clar că vaccinul care a fost, într-adevăr,, în primul an de utilizare, a fost eficient, a oprit transmiterea, viața a reintrat în normal. Deci există niște câștiguri mari, evidente, ale vaccinării. Asta nu înseamnă că în momentul de față, când el nu mai este eficient, trebuie să spunem că este eficient. Eu nu pot să mint și n-am niciun fel de motiv. Lucrul ăsta nu favorizează vaccinarea. A, e favorizată de dovezi științifice, de profesionalism și de sinceritate. Și atunci crești încrederea oamenilor în vaccin și în vaccinare. Nu, nu înseamnă că eu ar trebui să mint, ca să se vaccineze lumea! Nu, nu fac așa ceva”, mai spune Rafila.