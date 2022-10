Ce pretenții are Gică Hagi de la copiii săi la bătrânețe: Să îmi plătească concediile și mesele

Gheorghe Hagi a mărturisit ce obligații vor avea copiii săi atunci când el va îmbătrâni. El a spus că se așteaptă ca Ianis (23 ani) și Kira (26 ani) să aibă grijă de el și să îi plătească mesele și concediile. Hagi este convins că aceștia îi vor respecta dorința.

„Aștept ca la bătrânețe să îmi plătească concediile și mesele. Toate, da. Sunt obligați. Depinde cum i-ai educat de mici. Eu am împărtășit cu ei asta și cred că au fost de acord. Pentru că și noi, când vom ajunge la o vârstă mai înaintată, vor avea nevoie ca cineva să aibă grijă de noi. Așa cum și noi am avut grijă de ei. De aceea eu cred că nu au uitat și vor face așa”, a spus Gheorghe Hagi.

Educație lui Hagi

Gheoghe Hagi a vorbit și despre modul cum și-a educat copiii. El a spus că este crucial să fii mereu alături de copii atunci când sunt mici, dar să îi lași să ia propriile decizii cu privire la viitorul lor, atunci când aceștia ajung la maturitate.

„Totul pleacă din educație. Contează fiecare an. Ce îi înveți de mici se va vedea pentru totdeauna. De când sunt mici trebuie să ai grijă de ei, primul lucru fiind statul cu ei în permanență. Ei tebuie să te simtă, să te vadă, trebuie să îți cunoască principiile și regulile. După aceea, la 16 ani trebuie să fie prima oară când pot simți că pot să ia singuri decizii sau pot să îți întoarcă vorba. Eu i-am întrebat pe ai mei (nr. copiii) ce vor să facă. Este viața lor, ei vor trebui să decidă, cu bune și cu rele. Ca părinte trebuie să fii lângă ei, să îi echilibrezi”, a mai spus Gheorghe Hagi, în cadrul podcastului „Da Bravo”, potrivit digisport.ro.

Cariere de succes

Kira Hagi și-a dorit încă din copilărie să fie actriță și a reușit să termine Academia de Teatru și Film „New York” din Las Vegas. În țară, Kira Hagi joacă în diferite pelicule, predă actorie copiilor cu vârste între 11 și 14 ani și, o dată pe săptămână, prezintă o rubrică la Aleph News, „Smart is the new cool”, prin care se promovează inițiative ale tinerilor români. Ea a anunțat recent că va apărea într-un film despre viața lui George Enescu. Kira Hagi a întruchipat-o pe prinţesa Alice Cantacuzino.

Ianis Hagi a moștenit talentul tatălui său și este decis să îi calce pe urme El a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători de fotbal din România. Tânărul evoluează în prezent la Glasgow Rangers, dar sunt și alte echipe care stau cu ochii pe el. Presa din Turcia a scris că oficialii de la Galatasaray îi urmăresc cu atenție pe fiul lui Gică Hagi.