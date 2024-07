Monden Ce pensie alimentară plătește Gabi Bădălău, de fapt. Contre cu Claudia Pătrășcanu







București. Gabi Bădălău a declarat că el o întreține financiar pe fosta soție, Claudia Pătrășcanu, dar și pe copii. El a mai spus că a fost dispus să îi cumpere artistei și o casă de 200.000 de euro în Capitală, dar cu condiția să nu o vândă.

Ce pensie alimentară le dă copiilor

În urmă cu ceva vreme, fosta soție a afaceristului a declarat că are nevoie de 3.000- 4.000 de euro pe lună pentru cei doi copii. La începutul acestui an, Claudia Pătrășcanu a cerut în instanță majorarea pensiei alimentare la 4.000 de euro pe lună. Bădălău a declarat că s-a săturat de toate acuzele nefondate și a subliniat că el își întreține copiii și că plătește absolut tot.

Gabi Bădălău susține că nu și-a dat copiii afară din casă

Afaceristul a mai spus că nu și-a dat niciodată copiii afară din casă, așa cum a zis Claudia Pătrășcanu.Cu toate acestea, el a recunoscut că nu s-a înțeles de la început cu fosta soție și că a avut o relație extraconjugală. Bădălău a declarat că i-a zis artistei că are o amantă și că aceasta s-a apucat să facă circ.

„Decizia de a pleca din casă a fost a Claudiei, eu niciodată nu am dat-o afară din casă.Nu am dat-o afară, nu am vrut să mă despart de ea. A fost decizia ei și am ajuns la divorț. Eu am fost sincer cu ea, i-am zis de relația mea extraconjugală și i-am zis că nu vreau să îmi pierd familia. Ea a început cu mesaje lacrimogene și făcea un circ permanent, acum 5 ani zic. Și azi e în filmul acela, de teroare!”, a mai spus Gabi Bădălău în emisiunea lui Denise Rifai.

N-a iubit-o niciodată

Bădălău a mai spus că fosta lui soție, a rămas gravidă foarte rapid și că nu au apucat să se cunoască. El a recunoscut că nu a iubit-o niciodată și că a stat cu ea pentru copil. Afaceristul a spus că părinții Claudiei Pătrășcanu au pus presiune să o ceară în căsătorie.