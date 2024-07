Monden Gabi Bădălău, dezvăluiri despre căsătoria cu Claudia Pătrășcanu: Nu o iubeam







București. Gabi Bădălău, fiul politicianului Nicolae Bădălău, a explicat de ce s-a căsătorit cu Claudia Pătrășcanu și de ce nu a mers relația lor. El a mai spus că nu este nici beizadea, nici copil de bani gata, așa cum a fost descris de fosta soție.

Gabi Bădălău n-a iubit-o pe Claudia Pătrășcanu

Afaceristul a povestit că fosta soție, Claudia Pătrășcanu, a rămas gravidă la o lună după prima întâlnire și că nu a apucat să o cunoască sau să se îndrăgostească. El a mai spus că n-a iubit-o pe artistă, dar că și-a dorit foarte mult copilul. Bădălău a declarat că părinții l-au sfătuit să nu îi dea o șansă Claudiei, dar că n-a ținut cont pentru că își dorea să fie tată.

Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu a mai spus că a fost presat de părinții Claudiei Pătrășcanu să facă nuntă. „Nu o cunoșteam, nu o iubeam, dar mi-am dorit copilul. M-am sfătuit cu părinții, nu am ținut cont de ei și am făcut copilul. Totul fără să ne cunoaștem ca oameni, fără să avem o istorie. Părinții au zis că nu o cunosc, a rămas gravidă în prima lună și că mă grăbesc. După al doilea copil, am făcut nunta și botezurile”, a declarat afaceristul.

Nu ar fi fost o soție bună

Bădălău a mai spus că femeia care i-a dăruit doi copii, Claudia Pătrășcanu, nu a fost o soție bună. El a recunoscut că a înșelat-o, dar că i-a cerut iertare. Cu toate acestea, artista a preferat să facă circ și să divorțeze.

„Nu a fost o soție bună. Da, i-am greșit, am avut o relație extraconjugala. Când mi-am dat seama că am sărit calul și îmi afectează relația, m-am dus la Claudia și i-am zis să mă ierte. Dar ea a preferat circul. Am avut probleme de la început, nu ne-am înțeles”, a mai spus Bădălău.

A înșelat-o, dar n-a vrut să divorțeze

Afaceristul a mai declarat că nu a vrut să se departă de Claudia Pătrășcanu și că nu șo-a dat niciodată copiii afară din casă. Gabi Bădălău a spus că artista a vrut să plece din Domnești și să facă circ doar pentru a avut o relație extraconjugală.

„Am fost sincer cu ea, i-am zis de relația mea extraconjugală și i-am zis că nu vreau să îmi pierd familia. Ea a început cu mesaje lacrimogene și făcea un circ permanent, acum 5 ani zic. Și azi e în filmul acela, de teroare”, a povestit fostul soț al Claudiei Pătrășcanu în emisiunea lui Denise Rifai.