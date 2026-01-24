Ce obiceiuri bizare au vedetele de la Hollywood. Le respectă zilnic

Hollywood-ul nu înseamnă doar strălucire, covor roșu și gale spectaculoase, ci și un univers plin de excentricități și obiceiuri neașteptate. Starurile internaționale, chiar și cele mai respectate și apreciate, au ritualuri și ciudățenii care mai de care mai surprinzătoare, potrivit The Guardian.

Aceste comportamente nu sunt doar simple capricii, ci adesea strategii personale pentru a face față presiunii, stresului și vieții publice intense.

Unul dintre cele mai discutate obiceiuri aparține actorului Jim Carrey. Celebru pentru umorul său excentric, Carrey are ritualuri zilnice care includ meditația intensă și practica vizualizării pentru rolurile pe care le interpretează.

Actorul a spus că vizualizarea succesului îl ajută să își mențină creativitatea și energia în condițiile solicitante ale Hollywood-ului. Nu este un simplu exercițiu de imaginație, ci o metodă de pregătire mentală foarte serioasă pentru filmele sale.

De partea cealaltă, Lady Gaga, cunoscută pentru aparițiile sale teatrale și ținutele extravagante, are un obicei mai neobișnuit: înainte de fiecare concert, își pictează un simbol pe mână care reprezintă „protecție și curaj”.

Artista consideră că acest mic ritual îi conferă putere și o ajută să se conecteze cu publicul, chiar dacă este vizibil doar pentru ea. Acest tip de obicei, deși poate părea ciudat pentru fani, este un exemplu de cum starurile folosesc simboluri personale pentru a-și controla emoțiile și anxietățile.

Actorul Matthew McConaughey are și el propriul set de ciudățenii. Se știe că bea zilnic un smoothie cu ingrediente extrem de speciale și rare, susținând că acesta îi menține mintea clară și corpul pregătit pentru filmări.

În plus, McConaughey a spus că obiceiul de a lua notițe personale în fiecare zi, indiferent cât de scurte sau nesemnificative ar părea, îl ajută să nu piardă niciun detaliu despre viața sa și despre proiectele profesionale.

Un obicei bizar, dar fascinant, îl are actorul Nicolas Cage. Cunoscut pentru rolurile sale intense, Cage spune că în unele zile poartă cu el obiecte considerate norocoase sau chiar talismane, pentru a evita ghinionul. Acesta include de la monede speciale la pietre adunate din locuri exotice. Actorul consideră că astfel de obiecte „colectează” energie pozitivă, oferindu-i încredere și protecție în timpul filmărilor.

Chiar și regizorii celebri nu scapă de ritualuri neobișnuite. Quentin Tarantino, de exemplu, își verifică de fiecare dată secvențele filmate de două ori înainte de a le aproba oficial, iar Martin Scorsese își ia timp pentru a asculta muzică clasică în anumite momente ale zilei, crezând că aceasta îi stimulează imaginația și inspirația cinematografică.

Mai mult, unii actori au obiceiuri care par complet nesemnificative, dar care au o importanță psihologică majoră. Emma Stone, de exemplu, a povestit că înainte de fiecare rol major mănâncă o anumită combinație de dulciuri care îi amintesc de copilărie, pentru a se conecta emoțional cu personajele.