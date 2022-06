Ce nu știa nimeni despre aleasa lui George Simion. Adevărul despre viitoarea soție a liderului AUR

George Simion a încercat mereu să își țină relația privată. Cu toate astea, s-a aflat că liderul AUR urmează să se căsătorească pe 27 august cu aleasa sa. Iulia Burcea a studiat la Facultatea de Administrație și Afaceri, dar și la Facultatea de Drept, din cadrul Universitățîi din București.

Tânăra a terminat și un master în Consultanță în Afaceri, iar acum se ocupă de o companie franceză, Ingenico, care este o importantă producătoare de aparate de plată cu cardul (POS).

George Simion a postat foarte rar fotografii cu viitoarea mireasă, dar asta nu înseamnă că relația lor nu funcționează cum trebuie. Ba mai mult, liderul AUR a anunțat că va face nunta pe 27 august și că vrea că toți susținătorii săi să îi fie alături. Evenimentul va avea loc într-un complex turistic, din Măciuca, județul Vâlcea.

George Simion deja strânge semnături pentru a afla câte persoane se vor distra cu el la nuntă, dar și pentru a aduce autocare în fiecare județ al țării.

George Simion s-a cumințit

În urmă cu câteva luni, George Simion lăsase de înțeles că va face nunta în curând. Acesta declarase și că își dorește mulți copii și că mama sa este nerăbdătoare să-l vadă la casa lui.

„Îmi doresc mult copii. Vreau șase copii. Cineva mai trebuie să facă copii și în țara asta”, a declarat politianul. „Am vârsta să mă însor. În 2024 o să fiu ocupat”, a adăugat acesta pentru EVZ Capital.

Liderul AUR a mai declarat că este recunoscător că are familia aproape: „Am o familie care m-a crescut, am o soră, mama și tata au tras din greu ca să ne crească. În anii 90, în care am făcut cu toții foamea și în care a fost prăpad, ai mei m-au crescut cum au putut! Ambii părinți sunt economiști, ne-au crescut în București, mama este din Vrancea, tata este din Ialomița.

Ai mei s-au cunoscut când făceau ASE-ul în București. Mama, săraca, îmi tot spune: ”Hai, mă, George, când te cumințești, când te faci om normal?”

Tata s-a pensionat pe caz de boală, a lucrat la BRD și când au venit francezii n-a mai corespuns criteriului de vârstă. Fac parte dintr-o familie normală, cum sunt alte sute de mii de familii din România”, a dezvăluit liderul AUR.