Secretul neştiut al lui George Simion! Liderul AUR a uimit toată România. Imaginea postată de politician a lăsat lumea fără cuvinte. FOTO

Nimeni nu se aștepta ca de 8 martie 2022, George Simion și Iulia să apără pentru prima dată împreună pe rețelele de socializare, adunând imediat mii de like-uri venite mai ales din partea susținătorilor Alianței pentru Unirea Românilor.

În prima imagine se poate observa cât de fericiţi sunt cei doi îndrăgostiţi care îşi vor uni destinele în curând. Deşi a declarat că o va ţine departe de presă, iată că nu a mai rezistat şi a postat prima imagine cu frumoasa Iulia.

Am 34 de ani, sunt necăsătorit, vreau să mă căsătoresc anul viitor. Mă bâlbâi, pe politică pot să vorbesc ore întregi…Am o relație, sigur, iubesc o fată. O veți cunoaște la momentul potrivit. O să o cunoașteți la momentul potrivit, în emisiunea dumneavoastră o să venim prima oară, a mărturisit George Simion .

George Simion a găsit cel mai bun moment pentru a arăta lumii pe cine iubeşte, alegând ziua de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii.

Viitoarea soţie a lui George Simion a terminat Dreptul la Universitatea Ecologică din București (2014-2018), obținând și un master în administrarea afacerilor la Universitatea București. În prezent este controlor financiar la o multinațională din Franța.

„Îmi doresc mult copii. Vreau șase copii. Cineva mai trebuie să facă copii și în țara asta”, a declarat politianul.

Întrebat de jurnaliști când va fi marele eveniment din viaţa sa, George Simion a spus că nunta va avea loc în Vâlcea, în comuna Măciuca.

„Am vârsta să mă însor. În 2024 o să fiu ocupat”, a adăugat acesta pentru EVZ Capital.

George Simion a crescut într-o familie frumoasă şi, spune el, are sprijinul celor dragi, mama, tata, sora și bunicii lui.

Am o familie care m-a crescut, am o soră, mama și tata au tras din greu ca să ne crească. În anii 90, în care am făcut cu toții foamea și în care a fost prăpad, ai mei m-au crescut cum au putut! Ambii părinți sunt economiști, ne-au crescut în București, mama este din Vrancea, tata este din Ialomița.

Ai mei s-au cunoscut când făceau ASE-ul în București. Mama, săraca, îmi tot spune: ”Hai, mă, George, când te cumințești, când te faci om normal?”

Tata s-a pensionat pe caz de boală, a lucrat la BRD și când au venit francezii n-a mai corespuns criteriului de vârstă. Fac parte dintr-o familie normală, cum sunt alte sute de mii de familii din România”, a dezvăluit liderul AUR.