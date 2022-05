Momente de groază la o nuntă! Doi miri și-au dat foc în timp ce se îndreptau spre altar. Video – Foto

În imaginile publicate de postul american de televiziune cei doi miri pot fi văzuți în timp ce se îndreptau, în flăcări, spre locul unde aveau să spună ”da”, spre surprinderea invitaților care au fost șocați. După ce şi-au dat seama ce se întâmplă au aplaudat, iar nunta a continuat.

Așadar, cu asistența profesioniștilor din pirotehnică, asigurându-se că totul este bine pus la punct, cuplul apare pe un culoar aranjat pe o plajă, şi în fața invitaţilor şi-au dat foc.

„A fost un gând al lui Ambyr”, a menționat Jessop, care și-a petrecut cea mai mare parte a profesiei în cadrul diviziei de arte pe platourile de filmare.

The original “when stunt people marry” as seen on @jimmyfallon pic.twitter.com/O1ZU2N0f1c

