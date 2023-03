Ce nu i-a plăcut lui Florin Călinescu în televiziune: Am rupt lanțul și am plecat. Eu nu pot să funcționez

Florin Călinescu (66 de ani) și-a anunțat fanii că nu se va mai întoarce în televiziune niciodată, dar că va face o nouă emisiune, intitulată „Only Fanz – Corabia nebunilor”, care va putea fi urmărită doar online. Actorul a mai declarat că este om liber și că nu a mai suportat să aibă șefi sau reguli.

„Întodeauna am fost un animal liber și, atunci când am constatat că ai mei colegi de trust, oricare ar fi el, sunt la stăpân, am rupt lanțul și am plecat. Eu nu am făcut niciodată diferența că sunt cu un contract, că nu am avut niciodată contract strict de muncă, ca și angajat… Cât a fost Adrian Sîrbu, la PRO TV, legal, atunci am avut toată libertatea din lume. După aceea au venit niște băieți și s-a terminat distracția. Eu nu pot să funcționez decât dacă sunt totalmente liber. Am să mă lupt până am să crap pentru libertatea ființei umane și în domeniul profesional, dar și ca ființă, în general”, a spus fosta vedetă PRO TV.

De ce nu se mai întoarce Florin Călinescu în televiziune

Florin Călinescu a mai declarat că nu va mai lucra în televiziune și că îi place viața la țară. Actorul a spus că ar putea să revină în lumina reflectoarelor doar ca invitat, dar că va refuza să meargă la ședințe sau să aibă reguli.

„Când am de dat la găini, mă duc la găini, când de scris, mă duc la scris și tot așa. Am casă și în București, și la țară, am și la Brașov, la Mediaș, Timișoara… Depinde unde ajung. Nu cred că o să mă mai vezi curând( la televizor), decât că invitat sau că actor într-un film. Pentru că nu mai vreau să mă mai duc la ședințe, la nebunii etc”, a declarat actorul.

Florin Călinescu a oferit și mai multe informații despre noua emisiune pe care o va face online.

„Nu știu să o definesc, se numește „OnlyFanz” și e ceva de Florin Călinescu… Nu e podcast, pentru că o să urmeze și unul adevărat… Asta este o nebunie, dacă vrei. Mă întorc, într-un fel, la începuturile activității mele în televiziune. Nu fac diferența că atunci eram în televiziune și acum pe două mese într-o cameră”, a spus Călinescu pentru Click.