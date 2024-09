Politica Ce notă a luat Traian Băsescu la BAC: Nu am fost un absolvent de 10







Notele la Bacalaureat ale politicienilor români au fost mereu un subiect de discuție și interes public. Performanțele obținute de aceștia la examenul maturității au variat, unii având rezultate deosebite, în timp ce alții, printre care și fostul președinte, Traian Băsescu, au avut note mai modeste.

Nicolae Ceaușescu, fostul lider comunist, se numără printre cei care au excelat. La Bacalaureat, acesta a obținut nota maximă, 10, la ambele probe. Această performanță a rămas un detaliu notabil în biografia sa, chiar dacă viața sa politică a fost marcată de controverse.

Ce notă a obținut Traian Băsescu la BAC

În schimb, fostul președinte Traian Băsescu își amintește că rezultatul său la Bacalaureat nu a fost „strălucit”. Într-un interviu, Băsescu a mărturisit că nu știe exact media finală, dar crede că a obținut o notă între 7,40 și 7,50. „Nu am fost un absolvent de 10”.

Pe de altă parte, Mircea Geoană, rivalul politic al lui Băsescu, a avut un rezultat mult mai bun. Fostul lider PSD și actual secretar general adjunct al NATO a obținut media 9,80 la Bacalaureat. De asemenea, Victor Ponta a avut rezultate notabile. Fostul premier a obținut nota 10 la proba de Limba Română, la fel ca și fostul lider PNL, Crin Antonescu.

Alți politicieni au avut, de asemenea, performanțe variate. Europarlamentarul Maria Grapini a declarat că a obținut media 9,33, o notă impresionantă. Elena Udrea, fost ministru, a obținut o medie de 7,93. Corneliu Vadim Tudor, politician și poet, a avut media 9.

Nota lui Iohannis, secret

În cazul actualului președinte, Klaus Iohannis, nu există date publice despre rezultatul său la Bacalaureat, însă foști colegi de școală spun că acesta era un elev de nota 10.

În ultima vreme, nota obținută de premierul Marcel Ciolacu la Bacalaureat a fost intens dezbătută în spațiul public. Ciolacu a declarat că a susținut examenul imediat după ce a terminat liceul, obținând o medie pe care o consideră „suficient de bună”. „Nu îmi amintesc exact nota, dar voi arăta diploma dacă este nevoie”, a spus premierul. El a precizat că a obținut aproape 9 la licență și că Bacalaureatul a fost promovat în același timp cu finalizarea studiilor liceale.

„Nu ştiu în acest moment, o medie suficient de bună. Staţi că nu v-am arătat nici diploma, aşa că o să vă dau şi media şi diploma. Nu ştiu nota, nu m-am uitat, o să mă uit. Alegătorii vor şti acest aspect. Am înţeles de la echipa mea că s-au făcut solicitări pe 544 (legea - n.r.), aşa că prefer ca autorităţile statului să dea răspunsul.

Şi licenţa am luat-o cu aproape 9, şi Bacalaureatul. Am luat Bacalaureatul imediat cum am terminat liceul, nu am luat la facultate, m-am dus în armată, cum am terminat armata m-am dus şi am muncit. E deja jignitor ce se întâmplă în această perioadă. Sunt om la fel ca şi dumneavoastră, nu am furat, nu am dat la nimeni în cap, am chiulit de la şcoală ca fiecare dintre noi, am terminat liceul la timpul potrivit", a afirmat Ciolacu.