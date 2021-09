Ce mesaje secrete se dau la Congresul PNL. Votanții lui Cîțu, puși să voteze la vedere

Mai multe mesaje au fost trimise către delegații din organizațiile PNL, care participă și votează la Congresul PNL, prin care au primit instrucțiuni clare să voteze cu Florin Cîțu.

Mai mult, pentru a fi siguri că delegații chiar votează conform instrucțiunilor, delegații trebuie să facă anumote gesturi. La un moment dat, în timpul discursului său Cîțu a rămas fără voce.

Mesajele pe care EvZ le publică ar fi trimise de către șeful PNL Vrancea, Ion Ștefan.

Mesajele către delegați

Votul ar trebui să fie unul secret dar se pare că la PNL aceste lucruri nu se mai aplică.

”Toți delegații noștri tb. să deschidă perdelele la cabine când votează”, se rată în primul mesaj.

În al doilea mesaj, delegații sunt sfătuiți cum să iasă din cabina de vot și cum să își arate buletinul de vot, discret, către o anumită persoană.

”Se iese ușor din cabine, în grupuri compacte, cu buletinul deschis o treime. După ce ați încercuit Cîțu și îl arătați ușor către Septimiu. Discret”.

Ce a spus Orban

În discursul său, Ludovic Orban a declarat că România are cel mai slab premier, referindu-se strict la Florin Cîțu.

„Nu avem un Guvern şi un premier cu care să ne mândrim. Niciodată nu a existat un premier care să aibă o cotă de încredere atât de joasă. Nu din cauza mea, nu din cauza competiţiei. Astăzi alegem preşedintele PNL. PNL este un partid democratic, un partid în care fiecare membru are voie la opinie şi nu are voie să fie ameninţat, supus presiunilor şi obligat să acţioneze împotriva conştiinţei lui. Un lider trebuie să vorbească pe limba fiecărui om. Eu sunt un garant al unităţii PNL. Am făcut lucrul ăsta şi când am fost în opoziţie. PNL trebuie să rămână ce a fost în mulţii ani de istorie”, a mai afirmat Orban.