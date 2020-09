9 septembrie

Ce mai fac cehii? Înjură OMS și dau cu piane în chinezi! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 9 septembrie s-au născut cardinalul de Richelieu, Lev Tolstoi, James Hilton, Cesare Pavese, Hugh Grant, Gina Gogean, Dana Dumitru, Domnica Filimon.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Ioachim şi Ana. Onufrie de la Vorona şi Chiriac de la Tazlău.

În ”Kalendar”, Cercurile Mariei.

La mulţi ani! celor care poartă numele de Ana. Un nume frumos, vechi, puternic. Sănătate și viață frumoasă și lungă!

„Evenimentul Zilei” din 9 septembrie 1958 a fost constituit din gravele tulburări rasiale dintre albi şi coloraţi în Noting Hill Gate, Londra. (Sursă: „Book of Days”). Erau tensiuni de câteva zile, îmbrânceli şi pumni în nas, dar, pe 9 septembrie, presa, mai ales echipele de la televiziuni au întărâtat mult şi decisiv cele două tabere, prin aşa numitele „reconstituiri”. S-au distrus multe bunuri, dar din fericire nu a murit nimeni. Totuşi, patruzeci şi şase de răniţi spitalizaţi, printre care trei, grav.

Nici ziarele şi tabloidele nu s-au lăsat mai prejos, pe timpul acela aveau şi trei ediţii pe zi – şi au publicat declaraţii provocatoare, care nu aparţineau nimănui, de fapt. Minciuni, ca să se vândă ziarul!

Pentru prima dată în istoria modernă Scotland Yard-ul a pus sub acuzaţie mai multe ziare şi televiziuni sub învinuirea de incitare la violenţă şi la dezordine publică. Presa a pierdut procesul în instanţă şi a fost forţată la amenzi usturătoare. Din această cauză mai multe tabloide au dat faliment, atunci. Au reapărut altele, sub alte nume, pentru că, după cum a declarat Rupert Murdoch: „porcii trebuie hrăniţi cu murdării!”

Un an mai târziu, s-a organizat o manifestaţie spontană a antilezilor, jamaicanilor, a africanilor, a celor „coloraţi”. Din 1966 a devenit un Carnaval oficial al coloraţilor. Astăzi dacă întrebi pe cineva de acolo, cu siguranţă nu mai ştie nimeni de ce defileză lumea beată pe stradă!

Evenimentul a lansat un şlagăr de succes „White Riot” şi câteva episoade din seriale de tv. Tot televiziunile au încasat banii, până la urmă!

Sunt curios ce cântec o să fie celebru în amintirea ”Black Felony Matter” din această vară. Care nu s-a terminat, după părerea mea, abia începe! Revoluția comunistă, nu vara! Dacă deranjul cu negrii încetează după alegeri înseamnă că a fost opera democraților, dacă nu încetează înseamnă că este opera chinezilor. Am asistat la trei încercări de asmuțire a negrilor, toate în presa controlată de musulmani. Abia la a patra au pus botul, mai ales din cauza numelor.