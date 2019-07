In momentul in care a aparut pentru prima data pe piata un laptop gaming, acesta nu era foarte diferit fata de un alt laptop de productivitate. Timpurile s-au schimbat, tehnologia a avansat rapid, iar in zilele noastre un laptop gaming este mult mai scump spre deosebire de un alt laptop creat pentru a satisface alte nevoi, existand cateva diferente majore intre ele, respectiv – tastatura iluminata care se regaseste la un laptop pentru jocuri, un procesor fabricat special pentru a juca absolut orice joc de pe piata, o tehnologie mult mai performanta care ajuta la redarea jocurilor fara intreruperi etc.

Laptop Gaming Omen by HP 15-dc0000nq (Procesor Intel® Core™ i5-8300H (8M Cache, up to 4.00 GHz), Coffee Lake, 15.6″ FHD, 8GB, 256GB SSD, nVidia GeForce GTX 1050Ti @4GB, Win10 Home, Negru) = 3999 lei

Jocurile create astazi ocupa mult spatiu, necesita o grafica mult mai buna pentru a reda perfect si tocmai de aceea, in momentul in care iti doresti sa incerci ultimele jocuri aparute, ai nevoie de o placa grafica de ultima generatie care reda in modul Full HD, o memorie RAM mare pentru a te asigura ca ai parte de cea mai buna experienta, dar si de un procesor cat mai performant. In plus este recomandat sa ai la dispozitie si un SSD pe laptop gaming. SSD-ul ajuta si la incarcarea mai rapida a sistemului de operare si a jocului propriu-zis.

Cum sa alegem cel mai bun laptop gaming, conform nevoilor noastre?

In momentul in care facem parte din categoria persoanelor impatimite de jocuri video, cu siguranta ca detinem acasa sau dorim sa achizitionam un device care sa faca fata cu brio celor mai noi jocuri de pe piata. Multi nu stiu insa ca exista cateva criterii principale de alegere a celui mai bun laptop gaming, dupa cum urmeaza –

Procesorul

In functie de banii pe care suntem dispusi sa ii investim intr-un laptop gaming, putem alege intre un procesor mai scump precum este cel HK si altele mai ieftine precum HQ sau ULV. Procesorul joaca cel mai important rol in redarea perfecta si fara intreruperi a jocurilor de ultima generatie si tocmai de aceea el trebuie sa fie principalul criteriu de alegere a unui laptop gaming nou.

Memoria RAM

Un spatiu suficient pe laptop inseamna redarea fara oprire a jocului preferat. Cei care isi desfasoara activitatea zilnica profesionala in acest domeniu in Romania sau peste hotare ne recomanda sa achizitionam pe langa un laptop gaming cu memorie RAM consistenta si un SSD pe care sa mutam jocurile si astfel sa fim siguri ca acestea nu ocupa mult spatiu pe device iar sistemul de operare o sa porneasca mult mai usor si implicit jocurile vor rula mult mai bine.

Grafica Video

Placa video este si ea extrem de importanta atunci cand discutam despre un laptop gaming bun. Chiar daca laptopurile au o rezolutie mult mai mica spre deosebire de monitoare, acest lucru nu inseamna ca trebuie sa dam la o parte grafica video. Este indicat ca atunci cand cumparam un laptop gaming nou sa fim atenti si la placa video si sa achizitionam un device 4K si o placa video macar Nvidia.

Bateria laptopului de jocuri

Atunci cand suntem impatimiti ai jocurilor stim deja ca bateria nu are un rol foarte important. Acest lucru se intampla datorita faptului ca oricat de mult ne-am dori ca o baterie sa tina mult, acest lucru nu este posibil, redarea jocurilor consumand extrem de multa energie. Cu toate acestea, se poate intampla sa cada lumina atunci cand rulam un joc la un nivel avansat si nu apucam sa salvam evolutia noastra si tocmai de aceea este bine sa cumparam un laptop gaming cu o baterie puternica si astfel sa fim siguri ca nu vom pierde nivelele pe care le-am jucat in cazul in care cade lumina spre exemplu.

Laptop Gaming ASUS TUF FX504GD-E4075 (Procesor Intel® Core™ i7-8750H geforce gtx (9M Cache, 4.10 GHz), Coffee Lake, 15.6″FHD, 8GB, 1TB [email protected], nVidia GeForce GTX [email protected], Wireless AC, Tastatura Iluminata, Negru) = 3469 lei

Ce sa-ti cumperi vara asta in materie de laptop gaming?

Atat in magazinele locale de profil cat si in cele care isi desfasoara activitatea zilnica profesionala in mediul online gasiti de achizitionat o gama variata de laptopuri gaming la preturi mai mici sau mai mari, in functie de fiecare nevoie in parte. Mai jos o sa descoperiti o lista cu unele dintre cele mai bune laptopuri gaming de pe piata vara aceasta, cu cel mai bun raport calitate – pret –

Laptop Dell Inspiron 3580 (Intel® Core™ i5-8265U Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz), Whiskey Lake, 15.6″ FHD, 8GB, 256GB SSD, AMD Radeon 520 @2GB, Linux, Negru)

Un design modern pentru cei cu stil

Atunci cand iti cumperi un laptop gaming nu numai performantele sunt de luat in calcul, ci si aspectul acestuia. Un laptop gaming trebuie sa aiba personalitate si tocmai de aceea cei de la Dell s-au gandit sa creeze un device pentru jocuri cu un concept elegant.

Procesor capabil sa redea orice joc si un spatiu de memorie mai mult decat suficient

Este foarte important ca memoria RAM sa fie foarte buna la un laptop dedicat gamerilor iar cei care au creat laptopul Laptop Dell Inspiron 3580 (Intel® Core™ i5-8265U Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz), Whiskey Lake, 15.6″ FHD, 8GB, 256GB SSD, AMD Radeon 520 @2GB, Linux, Negru) au tinut cu pecadere cont de acest lucru. Memoria si spatiul de stocare a acestui device sunt mai mult decat suficiente pentru a reda chiar si ultimele jocuri video de pe piata iar procesorul este cu adevarat unul capabil sa tina piept chiar si celor mai aprige solicitari. Combinatia dintre cele doua fac ca jocurile sa ruleze fara intreruperi iar comutarea dintre aplicatii sa nu faca probleme utilizatorilor.

Imagine clara datorita ecranului Full HD

Pentru a te putea bucur cu adevarat de caracteristicile unui joc nou, imaginea oferita de un laptop gaming trebuie sa fie una pe masura asteptarilor. Acest laptop Dell este capabil sa redea jocurile in rezolutia Full HD si astfel tu ca si gamer sa rulezi jocurile cu o imagine clara, luminoasa si anti – glare, beneficiind in acelasi timp si de o grafica dramatica data de placa video optionala.

Laptop HP Probook 430 G5 (Procesor Intel Core i5-8250U (6M Cache, 3.40 GHz), Kaby Lake R, 13.3″FHD, 4GB, 128GB SSD, Intel® UHD Graphics 620, FPR, Argintiu)

Procesor de ultima generatie la un raport calitate – pret excelent

Expertii din domeniu va recomanda un laptop mid – range dar cu aproape aceleasi caracteristici si proprietati ca a unui device high – range. Laptopul HP Probook 430 G5 (Procesor Intel® Core™ i5-8250U (6M Cache, 3.40 GHz), Kaby Lake R, 13.3″FHD, 4GB, 128GB SSD, Intel® UHD Graphics 620, FPR, Argintiu) a fost construit cu ajutorul unui procesor Intel Core i5 – 8250U, avand o frecventa de 1600 MHZ, fapt care il face capabil sa redea absolut orice joc nou a aparut pe piata din domeniu, cu o imagine clara si fara intreruperi datorita spatiului de stocare mai mult decat suficient care este pus la dispozitia utilizatorului.

Design clasic mereu la moda

Acest laptop HP ProBook, pe langa faptul ca beneficiaza de elemente tehnice extraordinare are si un design clasic mereu la moda, putand fi confundat usor cu un laptop fabricat pentru a satisface alte nevoi si nu pentru a rula jocuri de ultima generatie. Cu toate acestea, cunoscatorii stiu ca acest device a fost creat special pentru impatimitii jocurilor video, acest device fiind unul extrem de bun de ales vara aceasta, mai ales pentru cei care abia acum au intrat in febra jocurilor video.

Un raport calitate – pret excelent si grafica uimitoare

Laptopul HP Probook pe langa faptul ca pune la dispozitia utilizatorilor o grafica uimitoare atunci cand se ruleaza jocuri, vine la pachet cu un raport calitate – pret excelent, device-ul fiind unul extrem de rezistent, cu finisaje perfecte si usor de transportat oriunde se doreste.

Laptop Asus VivoBook X542UA-DM531 (Procesor Intel® Core™ i5-8250U (6M Cache, up to 3.40 GHz), Kaby Lake R, 15.6″ FHD, 8GB, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics 620, EndlessOS, Gri)

Design futuristic in combinatie cu cele mai bune caracteristici

Nu poti sa nu iei in considerare un laptop creat de catre cei de la Asus atunci cand esti in cautarea unul laptop gaming iar modelul VivoBook cu siguranta ca se incadreaza in orice criteriu pretentios al gamerilor. In trei culori, gri, alb si rosu, cu siguranta ca acest device pentru jocuri ne prezinta un design futuristic cu performante deosebite. Punandu-ne la dispozitie un finisaj cu stralucire high, o greutate mica si un concept futuristic din punctul de vedere al aspectului, cu siguranta ca acest laptop este o alegere buna atat pentru persoanele de gen feminin cat si pentru cele de gen masculin.

Un procesor de pana la a 8 – a generatie si performante de invidiat

Laptopul Asus VivoBook X542UA-DM531 (Procesor Intel® Core™ i5-8250U (6M Cache, up to 3.40 GHz), Kaby Lake R, 15.6″ FHD, 8GB, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics 620, EndlessOS, Gri) este dotat cu un procesor de pana la a 8 –a generatie Intel Core i5 – 8250U si cu o memorie RAM uimitoare de 16 GB, ambele oferind utilizatorilor o performanta uimitoare in rularea celor mai noi jocuri de pe piata, fara intreruperi sau blocari. In plus, acesta este laptopul perfect si pentru cei care obinuiesc sa utilieze aceste device-uri pentru a face si alte sarcini nu numai pentru a rula jocuri video, el punand la dispozitia utilizatorilor un design dual – storage, capabil sa combine capacitatea mare de stocare a unui HDD cu viteza rapida de date a unui SSD.

Asus Tru2Life pentru o experienta video uimitoare

Laptop gaming Asus VivoBook X542UA-DM531 (Procesor Intel® Core™ i5-8250U (6M Cache, up to 3.40 GHz), Kaby Lake R, 15.6″ FHD, 8GB, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics 620, EndlessOS, Gri) vine la pachet cu o experienta video uimitoare datorita tehnologiei de ultima generatie Tru2Life, tehnologie inovativa creata special de catre aceasta companie pentru impatimitii jocurilor video. Astfel, imaginile redate cu acest device sunt mult mai clare, mai realistice si mai uimitoare. In plus nici sunetul redat de el nu este mai prejos, acest laptop gaming fiind dotat cu un sistem de sunet proiectat de catre profesionisti.

Laptop Lenovo V330 IKB (Procesor Intel® Core™ i5-8250U (6M Cache, up to 3.40 GHz), Kaby Lake R, 15.6″ FHD, 8GB, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics 620, FPR, Gri)

Memorie de stocare mare si capacitate de a rula perfect jocurile video

Cei de la Lenovo ne uimesc si vara aceasta lansand pe piata acest laptop performant. Cu un raport calitate – pret mai mult decat bun, cei din compania Lenovo vin in fata gamerilor cu un device performant, cu proprietati uimitoare. Beneficiind de o memorie de 8 GB, cu siguranta ca acest laptop gaming este capabil sa suporte chiar si cel mai nou joc lansat in acest an. Un device care ruleaza fara intreruperi, nu se blocheaza deloc si reda imagini uimitoare.

Procesor de ultima generatie si o grafica video de invidiat

Se stie deja ca cei de la Lenovo nu obisnuiesc sa isi dezamageasca consumatorii de calitate si astfel au creat pentru acestia un laptop dedicat gamerilor cu un procesor de ultima generatie Intel Core i5 – 8250U, un procesor capabil sa redea perfect chiar si cele mai mari jocuri video. Acesta in combinatie cu o grafica video UHD, fac din acest device unul competitiv pe piata gamerilor.

Usor de doar 2,1 kg si un design clasic, mereu la moda

Si din punctul de vedere al portabilitatii acest gaming laptop sta foarte bine, el avand o greutate de doar 2,1 kg si astfel fiind foarte usor de transportat. De asemenea, ca si design, cei la Lenovo au cautat sa nu se abata foarte mult de la designe-ul clasic, mereu la moda dar in acelasi timp si sa ii aduca finisaje perfecte. Astfel, usurinta de portabilitate in combinatie cu designe-ul clasic, mereu la moda si cu finisajele lui perfecte, fac din acest device dedicat in special gamerilor unul de luat cu adevarat in considerare in momentul in care ne aflam in stuatia de a alege cel mai bun laptop gaming din aceasta vara.

