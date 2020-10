Ea a anunțat că a dat peste oameni drăguți, care au ajutat-o imediat, iar de miercuri va intra în posesia documentelor, notează retetesivedete.ro

Bineînțeles, s-a dus acasă la părinți, unde a fost întâmpinată cu bunătăți. A mâncat dovleac copt și cremeș.

„Cu ce mă chinuie mami și eu nu am voie” – a scris vedeta pe Insta Story. Problema e că a încercat doar să guste, cu lingurița mică și luând bucățele subțiri.

„Dar totuși! Cremeș făcut de mama! Cine poate rezista gustului copilăriei?”

Este cunoscut că Lidia Buble și-a schimbat complet stilul alimentar și a început să facă antrenamente spartane la sala de fitness.

Ea a dezvăluit cum a reușit să slăbească mai multe kilograme

„Am slăbit pentru că televizorul îngrașă și atunci am fost oarecum obligată să slăbesc. Am dat jos 10 kilograme sau chiar mai mult, printr-o alimentație sănătoasă și mult sport’, a declarat Lidia Buble în urmă cu mai mult timp.

Artista a slăbit așadar sănătos și constant, iar acum face tot posibilul pentru a-și menține greutatea normală. Din dieta ei nu lipsesc salatele si fructele.

„Tragedia s-a întâmplat aseară ”

Cântăreața spune că „tragedia s-a întâmplat aseară”, după ca a fost la film cu frații ei și a venit acasă cu toate gândurile „negre”. Va rupe frigiderul. I se făcuse foame și avea gândul fixat pe prăjitura sa preferată.

„Nu vreți să știți ce gânduri am în noaptea asta. Ce îmi trece prin minte. M-am întors de la film și nu că aveam de gând să devorez cremeșul pe care mami l-a făcut astăzi. Efectiv luam tava și îl mâncam pe tot. Și m-am bucurat atât de tare când am deschis frigiderul și am văzut că nu mai este. Mi-am, dat seama că există o singură variantă pentru mine, aici acasă. O botniță ar fi fost excelentă, cu 10 lacăte și să primesc mâncare cu porția, apă și bătaie”, a dezvăluit cântăreața, potrivit retetesivedete.ro