Ce faci dacă s-a stricat mașina în Grecia, mai ales că service-urile sunt în grevă.

În cazul în care sunteți în vacanță și vi s-a stricat mașina în Grecia, trebuie să știți că service-urile sunt în grevă, așa că forumurile de turiști par să fie cea mai bună soluție. Mai ales că unii dintre ei merg cu testerul în vacanță.

În Grecia, cu testerul în mașină

Problema a fost ridicată de unul dintre turiștii care au întâmpinat probleme tehnice la mașină. ”Mă poate ajuta cineva cu o diagnoza pentru Volkswagen în zona Nikiti? Am o eroare la cutia de viteză DSG. În această perioadă service-urile auto am înteles că sunt în grevă. Mai multe informații nu îmi apar, am reușit să ajung ieri la cazare.

După repornire funcționează o perioadă normal după care reapare eroarea. Îmi doresc să aflu exact de coduri de eroare are să stiu ce mă așteaptă”, a scris un turist care a întâmpinat astfel de probleme.

Soluția a venit tot de la o româncă. ”Soțul meu are tester auto, suntem cazați tot în Nikiti. Scrieți-mi în privat pentru a vă putea lăsa numărul soțului să discutați cu el dacă doriți”, a scris cineva la postare. De altfel o altă doamneă a venit cu aceiași soluție.

Probleme cu un anumit tip de mașină

”Sunt vreo 20 de Pasaturi rămase prin Grecia cere lumea ajutor pe toate forumurile. Jumătate au problem la cutie. Cred că merg tare, e cald afară și acolo își dau duhul mecanici în Grecia dezastru nu știu să schimbe o roată”, a explicat o altă persoană. ”Posibil nivel ulei scăzut, ulei îmbâcsit, sunt multe variante.

Din ce am căutat nu se recomandă mersul pe durata lungă sau rapidă. O simplă repornire poate remedia temporar problema ta”, a scris altcineva la postarea în cauză. Alți turiști au sfătuit ca înainte de a pleca într-o astfel de călătorie să se facă o revizie temeinică mașinii. Mai ales că grecii nu sunt recunoscuți drept unii dintre cei mai buni mecanici auto.