Luca Reghecampf, fiul cel mare al lui Laurenţiu Reghecampf și Asiana Peng, gimnasta care a concurat la Survivor, în prima ediție a show-ului, în 2020, sunt împreună. Luca Reghecampf locuieşte în Germania, alături de mama sa, Mariana Pfiefer, însă acest lucru nu l-a împiedicat să se vadă cu Asiana Peng. De curând, cei doi tineri au plecat într-o vacanță în Italia, în zona Alpilor, însoțiți de mama lui Luca, după cum relatează OK Magazin.

Povestea de dragoste dintre cei doi a fost confirmată şi de mama Asianei, Silvana Peng. Aceasta a precizat că cei doi sunt foarte bine împreună.

„Da, Asiana este împreună cu Luca şi este foarte, foarte fericită cu el. Eu le doresc tot binele din lume şi niciodată nu o să mă amestec în viaţa sentimentală a fetei mele”, a precizat Silvana Peng pentru Fanatik.

Sportiva de origine asiatică a devenit cunoscută publicului larg după ce a participat la show-ul Survivor, filmat în Republica Dominicană și difuzat de Kanal D. Asiana Peng a făcut parte din lotul Faimoşilor, în primul sezon al show-ului, produs în 2020, la începutul pandemiei.

Drama Asianei Peng la lotul de gimnastică

Asiana Peng a trecut și prin momente mai puțin plăcute, la 15 ani, pe când făcea parte din lotul de gimnastică antrenat de Mariana Bitang și Octavian Belu. La vremea respectivă, în anul 2015, aceasta a dezvăluit regimul inuman la care erau supuse gimnastele din lotul national. În urma acestui episod a fost și eliminată din lotul de gimnastică. Nu au contat nici cele 50 de medalii câştigate,

Mama sa, Silvana Peng, a transmis o scrisoare deschisă către ministrul Tineretului şi Sportului în care acuza tratamentul inuman din lotul de la Isvorani.

„Li s-au sustras telefoanele temporar, antrenorii au cotrobăit prin bagajele personale ale gimnastelor şi au sustras lucruri personale (fiicei mele ceai şi lămâi). Înfometare, umilinţe prin vocabular neadecvat, lipsa vacanţelor, jigniri, diferenţieri făcute între gimnaste pe toate planurile, şi multe alte forme inumane de presiuni. Asta se întâmplă acolo. Într-o Românie coruptă, rasismul şi discriminarea domnesc în gimnastica feminină. Aştept destructurarea sistemului mafiot!”, a scris Silvana Peng.

Umilințele și agresiunile au afectat-o psihic

La rândul ei, Asiana a povestit ce s-a petrecut la lot, cum era umilită și agresată, într-un interviu dat pentru Ilfov Sport. Fosta sportivă a mai arătat că toate aceste lucruri au afectat-o psihic și a fost nevoită să renunțe la sport.

„Vorbeau urât, nu vă spun, că mă revolt iarăşi. Mă tot întrebam de ce eu, o mână de fată? Și nu eram nici cea mai slabă din echipă, ori poate că eram, nu ştiu, dar de ce nu m-au trimis acasă? N-am găsit răspunsul la modul lor de comportament…

Îmi intrase în cap ideea să fug din cantonament, nu mai puteam îndura, dar îmi reveneam şi-mi spuneam că nu puteam lăsa totul baltă, dragostea pentru gimnastică învingea întotdeauna. Nu i-am spus niciodată mamei să vină să mă ia, doar la ultimul concurs, când m-au trimis în Franţa, după ce m-au anunţat că am rămas pe dinafara lotului, am sunat-o pe mama şi i-am spus că nu vreau să merg, pentru că şi atunci Adela Popa îşi bătea joc de mine şi vorbea cu subînţeles că n-o să mai fiu la lot.

Eram dărâmată psihic, şi fizic, dat tot m-am comportat onorabil. Aş fi vrut să vă spun o poveste frumoasă, dar nu am nicio amintire plăcută din acel lot de la Izvorani, poate doar o prietenie ciudată cu o ciupercă, în faţa căreia îmi vărsam năduful…

De îndată ce am ajuns la Izvorani, am înţeles că nu mai sunt stăpână pe viaţa mea, că nu mai decid eu aproape în nicio problemă, că sunt a nimănui, o gimnastă fără drepturi, doar cu obligaţii: nu mai aveam părinţi, îi vedeam foarte rar şi nu aveam voie să le spun nimic, din ceea ce se întâmpla în sala de antrenament; nu mai aveam prieteni, pentru că îmi luau telefonul, îl controlau şi n-aveam nicio altă metodă de comunicare; nu mai aveam timpul meu, în care să fac ce vreau; iar alimentaţia lipsea, uneori, cu desăvârşire – aici am aflat că poţi să şi mori de foame, aici mi-am pierdut şi cunoştinţa, din lipsa hranei şi multe dintre noi ne-am lovit şi ne-am accidentat, pentru că eram ameţite de nemâncare”, a povestit gimnasta, conform sursei citate.

