Cristi, unul dintre „Războinicii” de la „Survivor România”, vrea să o cucerească pe Asiana Peng, cu tot felul de gesturi mici și dese, de indicii romantice. Totul a început după ce i-a oferit fostei gimnaste o brățară, făcută de el însuși cu ocazia zilei de 1 martie.

„Ieri, toți băieții am făcut mărțișoare pentru fetele noastre. Eu am făcut unul extra, dacă îmi dai voie să merg la echipa adversă, ai să vezi cui i-am confecționat”, a spus Cristi. Apoi, s-a dus la Asiana Peng și i-a pus brățara la mână.

Concurenta din echipa „Faimoșilor” i-a răspuns zâmbind: „Nu mă așteptam, îți mulțumesc mult. Îmi place, o să o port în continuare, sper să nu o pierd în Republica Dominicană. Acasă o să o pun lângă celelalte mărțișoare”.

Spre sfârșitul jocului de mimă, Cristi de la “Survivor România” a vrut să îi ofere Asianei Peng o bucată din prăjitura lui, câștigată cu echipa, însă nu a avut voie din cauza regulilor show-ului. „Nu am putut să îți dau prăjitura, dar îți ofer inima mea”, i-a spus Cristi. „Inima mea este dată, în țară”, a reacționat imediat „rivala” sa.

La scurt timp, iubitul concurentei a oferit un interviu.

„Văd că «Războiniciii» au venit cu un scop în competiție. Andrei s-a îndrăgostit de Karina, acum, Cristi pare atras de Asiana. Ea însă a plecat acolo focusată doar pe joc, și s-a văzut acest lucru. Nu este nicidecum un alt interes față de «Războinic», simt că din partea ei este doar o prietenie. Sincer, am rămas surprins, am văzut că și ea, atunci când a văzut a «acțiunile» lui Cristi. Îi spun totuși, dacă el are alte gânduri… ghinion! Știu ce am acasă! Ați văzut de altfel că ea a zis că inima ei este dată. Noi ne iubim și nu cred că vreo persoană poate intervene între noi”, a declarat Alex, iubitul Asianei Peng, pentru wowbiz.ro.

