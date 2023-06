Ce este curățarea suedeză a morții. Cum te poate ajuta metoda să elimini stresul

Curățenia suedeză a morții este un concept binecunoscut în cultura suedeză și scandinavă, în care trebuie să procedezi la eliminarea obiectelor inutile din casa ta, astfel încât apropiații să nu fie împovărați de această sarcina după ce treci la cele veșnice.

Metoda de organizare minuțioasă implică totul, de la mobilier și îmbrăcăminte până la documentele pe care le-ai adunat de-a lungul timpului. Este un proces care a făcut furori în ultima vreme, datorită noii metode a lui Peacock, The Gentle Art of Swedish Death Cleaning, care este promovat de Amy Poehler. În timp ce curățarea suedeză a morții se referă la păstrarea lucrurilor esențiale, identificarea obiectelor pe care doriți să le păstrați și de care să vă despărțiți nu este un proces ușor. Așadar, urmați lista de verificare de mai jos pentru a începe și a decide dacă această metodă de curățare agitată este potrivită pentru dvs.

Lista de verificare și pașii pentru curățarea morții suedeze

În 2017, autoarea suedeză Margareta Magnusson a inventat termenul în cartea The Gentle Art of Swedish Death Cleaning: How to Free Yourself and Your Family from a Lifetime of Clutter. În ghidul ei, ea îi îndeamnă pe oamenii de peste 65 de ani să acționeze în acest sens, deși nu ar strica niciodată ca acțiunea de curățare să înceapă mai devreme, mai ales că dezordinea acumulează stres psihic. Când începeți, concentrați-vă pe zonele pe care le puteți găsi cel mai ușor de abordat. Potrivit cărții lui Magnusson, mansarda sau subsolul ar putea fi cel mai bun început, deoarece în aceste spații este mai probabil să găsești obiecte inutile. Alegeți obiectele de care nu sunteți atașați emoțional și stabiliți categoria de obiecte de care doriți să scăpați mai întâi, cum ar fi obiectele vestimentare, cărțile sau chiar recipientele cu cosmeticale pe jumătate goale. De fapt, nu există o limită de timp sau o listă clară pentru a ști când ai definitivat operațiunea. Totul ține de felul în care simți și de obiectivele pe care vrei să le atingi.

Începe cu dulapul tău

Nu este nevoie să începeți cu obiectele personale care vă stârnesc amintiri, cum ar fi scrisorile de dragoste sau fotografiile cu copiii. De fapt, dulapurile și sertarele noastre pot fi cel mai ușor de organizat. Trebuie să vă asigurați că aveți două sau mai multe articole de îmbrăcăminte de aceeași culoare și dimensiune pe care nu le-ați purtat niciodată. Scapă de haine care nu ți se mai potrivesc, aruncă cămășile sau pantalonii deteriorați și donează articolele care nu se mai potrivesc stilului tău de viață. Deoarece este posibil să aveți o mulțime de haine de sortat, nu vă faceți griji în legătură cu cât timp va dura. Începeți cu îmbrăcăminte de sezon și treceți treptat la alte categorii.

Atenție la dimensiuni

Alegeți mai întâi obiectele mari, cum ar fi mobilierul sau obiectele depozitate în garaj – gândiți-vă la mesele, scaunele sau covoarele deteriorate. Apoi, treceți la articole mai mici pe care le puteți depozita în cutii. Vorbim despre pantofii pe care nu i-ai mai purtat ani de zile. Dacă ți se pare mai ușor, poți aborda cameră cu cameră în loc să faci ordine haotic. Poți începe din bucătărie aruncând cele 20 de farfurii nefolosite de mult timp sau de oale arse pe care le mai ții în cuptor. Pe măsură ce selectați, este posibil să găsiți multe articole pe care le-ați păstrat pentru situații de urgență. Din păcate, acestea creează doar dezordine și ar trebui aruncate și ele.

Cumpărați mai puțin

Cu cât ai mai puține articole, cu atât vei avea mai puțin timp pentru curățenie! Nu contează la ce vârstă începeți curățenia suedeză a morții, merită să limitați cumpărăturile pentru a evita să vă simțiți copleșiți. Și nu-ți face griji, deoarece asta nu înseamnă că trebuie să încetezi să cumperi lucrurile de care ai nevoie. Pur și simplu să-ți faci timp să-ți regândești achizițiile – de exemplu, nu este nevoie să cumperi încă o pereche de pantofi când ai deja o colecție mare.

Discutați despre procesul cu cei dragi.

Este posibil ca familia și prietenii să nu înțeleagă de ce doriți să începeți acest proces, dar este totuși important să împărtășiți asta cu ei. În plus, pot exista obiecte pe care dorești până la sfârșit (un tablou sau un cadou de Crăciun).