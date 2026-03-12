Ce decizii s-au luat după întâlnirea dintre Tanczos Barna și Peter Szijjarto din Ungaria

Vicepremierul României, Tánczos Barna, a declarat că intensificarea cooperării dintre România și Ungaria din ultimii ani produce efecte economice concrete pentru companiile și angajații din cele două state. Declarațiile au fost făcute după întâlnirea oficială de joi, desfășurată la Budapesta, cu ministrul afacerilor externe și al comerțului exterior al Ungariei, Péter Szijjártó.

Potrivit vicepremierului, discuțiile s-au concentrat pe consolidarea relațiilor economice bilaterale, pe stimularea investițiilor și pe găsirea unor soluții comune pentru provocările din domeniul securității și energiei.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Tánczos Barna a subliniat că intensificarea cooperării dintre cele două state este vizibilă inclusiv în creșterea schimburilor comerciale.

„Consolidarea cooperării dintre România şi Ungaria în ultimii ani are efecte concrete. Întreprinderile româneşti şi maghiare, precum şi angajaţii acestora, sunt beneficiarii creşterii semnificative a schimburilor comerciale dintre cele două ţări, ca urmare a aderării la spaţiul Schengen, realizată cu sprijinul Ungariei”, a scris vicepremierul.

Acesta a explicat că aderarea României la Schengen Area a contribuit la fluidizarea relațiilor economice dintre cele două state și la dezvoltarea cooperării comerciale.

Potrivit oficialului român, companiile din ambele țări au beneficiat direct de această evoluție, iar dialogul economic continuă să fie o prioritate în relațiile bilaterale.

Vicepremierul a precizat că întâlnirea cu ministrul ungar de externe a inclus discuții despre aprofundarea cooperării economice și despre măsuri pentru stimularea investițiilor.

„Am discutat despre modul în care putem aprofunda cooperarea, stimula economiile celor două state şi răspunde provocărilor de securitate şi energetice”, a transmis Tánczos Barna.

În cadrul întâlnirii, vicepremierul român a prezentat și pachetul de măsuri economice adoptat de autoritățile de la București pentru susținerea investițiilor și dezvoltarea mediului de afaceri.

„Am prezentat pachetul de măsuri pentru stimularea economiei şi încurajarea investiţiilor adoptat în România şi analizăm noi posibilităţi prin care programele de sprijin ale celor două ţări pot contribui cât mai eficient la dezvoltarea companiilor româno-maghiare”, a explicat oficialul român.

În cadrul discuțiilor de la Budapesta a fost abordată și tema aderării României la Organisation for Economic Co‑operation and Development, obiectiv strategic al autorităților de la București.

Tánczos Barna a precizat că ministrul ungar de externe a reafirmat sprijinul Budapestei pentru acest proces.

„Îi mulţumesc lui Péter Szijjártó pentru reafirmarea sprijinului Ungariei faţă de aderarea României la OCDE, obiectiv strategic pentru ţara noastră”, a mai transmis vicepremierul.

Autoritățile române consideră aderarea la OCDE un pas important pentru consolidarea credibilității economice și pentru atragerea de investiții internaționale.

Vicepremierul a subliniat că dialogul constant dintre România și Ungaria este benefic pentru cetățenii ambelor state.

„Atunci când UDMR se află la guvernare, promovăm constant dialogul din care au de câştigat cetăţenii ambelor state”, a declarat Tánczos Barna.

El a amintit că agenda vizitei sale la Budapesta a inclus mai multe întâlniri oficiale dedicate cooperării regionale.

Anterior, vicepremierul anunțase că participă la Forumul Reprezentanților Maghiari din Bazinul Carpatic și că urmează discuții cu ministrul ungar al agriculturii, István Nagy.

Potrivit lui Tánczos Barna, aceste întâlniri au ca scop identificarea unor soluții comune pentru sprijinirea fermierilor și pentru consolidarea relațiilor economice dintre cele două state.