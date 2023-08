Ce boală are Lora, de fapt. De ce i se umflă fața

Lora a aflat în urmă cu cinci ani că are intoleranță la gluten. Artista a descoperit acest lucru în urma unei analize de biorezonanță pe care a făcut-o după ce a observat că se umflă destul de des la față. Cântăreața a povestit că această afecțiune i-a produs și alte probleme. Cu toate acestea, Lora a reușit să treacă peste și și-a schimbat stilul de viață și alimentația de zi cu zi. În plus, artista susține că de când a renunțat la produsele care conțineau gluten se simte din ce în ce mai bine.

Am avut mereu o constituție mai atletică, chiar și fără sport. De când am aflat despre intoleranța la gluten, cu care cred că m-am pricopsit acum 5 ani, pur și simplu am renunțat la tot ce conține gluten și m-am desumflat. Nu era grăsime, era ca o inflamație, eram umflată și simțeam că mă ține pielea. Mă bucur tare că am aflat despre problema asta la o analiză de biorezonanță și am aflat că era sursa multor alte probleme, pe care acum le repar.