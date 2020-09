Antonia are o viață desprinse din filme, o carieră de succes și o familie frumoasă. Cu toate că a născut, artista are o siluetă care le-ar face geloase până și pe domnișoarele de 20 de ani. Antonia este extrem de mândră de corpul ei și nu ratează nicio ocazie pentru a se fotografi în ipostaze care încing imaginația bărbaților.

Recent, aceasta a ajuns iar în atenția tuturor după ce a apărut în sânii goi pe internet, scrie Spynews.

Vedeta a postat mai multe fotografii în care purta doar un body extrem de îndrăzneț, reușind astfel să încingă din nou internetul.

Purtând doar acel body, așa s-a fotografiat artista. Însă, nu a fost orice piesă vestimantară, ci una care i-a lăsat la vedere picioarele foarte bine lucrate, dar și sânii, fiind decupat în totalitatea în această zonă.

Antonia, foc și pară pe Internet

După ce a fost deranjată de o serie de comentarii apărute în mediul online la adresa ei, Antonia a ținut să le răspundă criticilor săi, colegilor de breaslă și nu numai, cu un mesaj acid postat pe contul său de socializare.

Cântăreața a postat pe pagina ei de Instagram un Story în care vorbește despre rivalitatea nefondată din industrie și despre felul în care fiecare e liber să facă ce vrea și nu trebuie să fie judecat pentru alegerile făcute.

„Eu cred că cel mai bine este să îşi vadă de treabă fiecare. Unii sunt după vizualizări, unii după bani, unii după popularitate, unii dau orice să fie în trending. Nu contează, fiecare cu drumul lui, nu este treaba ta!

Lasă, fii tu ăla serios şi «TRUE» şi mai «presus/bun/şmecher» şi restul ce există pe piaţă e doar «trash», orice, dar vezi-ţi de drumul tău. Chiar nu este necesar să fii rău! Make music, have fun, keep going and smile! Good luck!”, a spus Antonia

Velea arde de nerăbdare să o ceară de nevastă

Înainte de a începe relația cu Alex Vela, Antonia a fost căsătorită cu celebrul Vincenzo. Procesul de separare a celor doi a fost extrem de greoi și lung, dar se pare că a ajuns aproape de final. Așa că în curând Antonia o să fie o femeie libere și în acte, iar Velea este gata să acționeze.

„Așteptăm să-și intre lucrurile în normalitate, în ceea ce privește actele. După care, evident, urmează ceva și din partea mea. Eu de abia aștept să o cer în căsătorie. Știu cum o să o fac”, a spus Alex Velea într-un interviu pentru Antena Stars.