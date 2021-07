Dar pentru acei români care de 31 de ani tot așteaptă și speră într-o guvernare solidă de dreapta cu toate valorile ei, capitalism autentic, democrație, o societate în care școala să scoată oameni pregătiți și nu analfabeți funcțional, un sistem public de sănătate care să garanteze viața nu agonia, respectul pentru om să fie real nu îngropat sub privilegiile castelor bugetare, de la cea a funcționărimii de lux până la cea a magistraților și a structurilor de forță, toți beneficiari de pensii care mai de care mai speciale, bilanțul este negru.

Nimeni nu se aștepta la miracole în șase luni. Dar la măcar câteva măsuri demarate de coaliția majoritară de dreapta spre societatea mult așteptată eram îndreptățiți să sperăm.

Cu ce ne-am ales? Doar cu o definiție. Un crez declamat de premierul Cîțu. Care sună tare bine. Și cam atât. “Cred că proprietarea privată este sfântă şi rămâne baza de dezvoltare a unei democraţii. Ar trebuie să fie o lecţie pentru România şi ar trebui să adoptăm acest crez. În al doilea rând, antrepenorul, oamenii care încearcă să aibă propriile afaceri, încearcă şi eşuează, încearcă din nou, sunt eroii acelor economii (…). Dacă vom face aceste două lucruri, sunt sigur că România va avea un viitor măreţ”. Florin Cîțu și-a lansat crezul ieri, în cadrul recepției organizate în avans de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București cu ocazia Zilei Naționale din 4 iulie.

Definiția aceasta era bine s-o fi avut în cap și s-o fi aplicat, măcar un strop, și fostul premier considerat a fi de dreapta, Ludovic Orban. Care a tratat anul trecut mediul privat, cel mai afectat de lockdown generat de pandemie, cu un dezinteres major. Preocuparea lui a fost protejarea celor aproape 1,3 milioane de bugetari. Gândire made in PSD. Și atât!

Politicienilor de laPNL, USR-PLUS și UDMR auto-definiți a fi de dreapta, pentru că USR-PLUS numai partid de dreapta nu este prin politicile economice de stânga și ideologiile progresiste de sorginte neomarxistă pe care le promovează, nu le pasă absolut deloc de dezamăgirea acută provocată românilor care i-au privit ca pe o speranță. De ce? Pentru că filosofia tuturor partidelor, fie ele de dreapta sau de stânga, este aceeași: în primul an de guvernare putem face orice, oamenii acceptă, este “anul de miere”.

Greșit! După 31 de ani de dezamăgiri crâncene, oamenii abia de mai îngăduie “luna de miere”.

Ce-au promis actualii guvernanți? Desființarea pensiilor speciale nerușinate. Reducerea decalajului sinistru dintre veniturile privilegiate ale bugetarilor și veniturile mediului privat care finanțează “aristocrația bugetară” atât de dragă tuturor partidelor. Investiții. Desființarea agențiilor și companiilor de stat falimentare.

Reforme sistemice în sănătate și educație. Reducerea consistentă a numărului de funcționari, mulți, atârnători prin instituții pe motiv de aparteneță politică. Refacerea economiei afectată de criza creată de telenovela sinistră covid. Derularea masivă a fondurilor europene, zeci de miliarde de euro aflați la dispoziția României, capitol la care țara este de ani de zile codașa Europei din cauza guvernanților incapabili, indolenți și corupți. Construirea profesionistă a Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în valoare de 29,3 de miliarde de euro bani europeni alocați pentru dezvoltarea statului.

Ce-au făcut? Practic, mai nimic. În schimb promisiuni, gârlă. Veniturile bugetarilor împănate de sporuri și alte subterfugii sunt intacte. Funcționărimea e neatinsă, ba chiar s-a mărit. Ce, PNL, USR-PLUS și UDMR nu au și ei clienții lor politici? Dar cum nesimțirea pare că este la fel de zdravănă la guvernanții de dreapta ca și la foștii guvernanți ai PSD continuăm să fim luați de fraieri de tot felul de politruci zi de zi. Probă: ministrul USR al Economiei Claudiu Năsui a anunțat ieri zgomotos că a tăiat 40 de posturi foarte bine plătite din instituția lui pentru a face economii. Fals! Cele 40 de posturi tăiate nici măcar nu există în schema ministerului!

Din categoria pensii speciale au fost eliminate doar cele ale parlamentarilor. Restul, cu valori pecuniare obscene sunt neatinse. Dar avem promisiunea repetată a liderilor coaliției majoritare de dreapta că odată, cândva, vor fi abordate.

Educația este în avarie maximă. Nici o problemă! Klaus Iohannis a anunțat cu două zile în urmă că va relansa din nou programul lui definitoriu, “România Educată”. Promisiuni, promisiuni, promisiuni. Și atât.

PNRR aflat sub dosul ministerial al liderului USR Cristian Ghinea este a câta oară contestat și ținut pe bară de oficialii de la Bruxelles. Ghinea este cunoscut sub denumirea de “ministrul zero” în atragerea de bani europeni din vremea când a condus ministerul Fondurilor Europene în Cabinetul mediocru Dacian Cioloș. De bun ce-a fost în trecut, Ghinea a fost gratulat încă o dată de USR-PLUS, în decembrie 2020, cu același minister. Acum, în Guvernul Cîțu.

Sistemul de sănătate publică a primit din partea Guvernului lovitura de grație: cotizațiile milioanelor de români plătite ani de zile la Casa de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru a fi siguri de serviciile medicale de stat gratuite pleacă în buzunarele sistemului medical privat. Rezultatul: subfinanțarea spitalelor de stat care nu vor mai avea bani să-i trateze pe români. De ieri a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență (OUG) care prevede că rămâi în viață doar dacă ai bani să te tratezi de acum încolo la clinici private. Practic, guvernanții de dreapta, atât Cabinetul Orban în 2020 cât și Cabinetul Cîțu în 2021 au definitivat proiectul sinistru al guvernării PSD-Dragnea din 2019, cel care a gândit grozăvia.

Șansa de a mai salva sistemul de sănătate publică de la moarte clinică este acum, în mod ironic, doar în mâinile controversatei Renate Weber, repusă în funcția de Avocat al Poporului cu trei zile în urmă prin decizia unanimă a judecătorilor Curții Constituționale (CCR). Luna trecută, coaliția majoritară a suspendat-o pe Weber din funcția de Avocat al Poporului printr-un demers parlamentar infantil și urechist. Instituția îi fusese alocată UDMR la împărțeala politică a funcțiilor în stat efectuată de liderii coaliției de dreapta.

Deși o fidelă susținătoare a politicilor PSD care a numit-o în funcție în 2019, Weber a acționat în spiritul legii în 2020 când a atacat la CCR, OUG a Cabinetului Orban. OUG care prevedea exact ceea ce a făcut săptămâna trecută și Cabinetul Cîțu: transferul banilor din sistemul public de sănătate, în mediul medical privat. CCR a decis în 2020 în unanimitate că respectiva OUG este neconstituțională.

Dacă acum Renate Weber se tot victimizează că a fost suspendată din funcție de coaliția de dreapta ca sancțiune pentru că a atacat la CCR în 2020 acea OUG a Cabinetului Orban, ce o oprește să atace din nou la CCR noua OUG a Guvernului Cîțu care prevede aceeași practică abuzivă ca anul trecut? Măcar așa se asigură Renate Weber că acționează și în interesul românilor, cum cere fișa funcției de Avocat al Poporului, și nu doar în interesul PSD.

Cam acesta este bilanțul sumar al celor șase luni de guvernare a coaliției de dreapta girată de șeful statului, Klaus Iohannis. Singurul fir care o mai ține suspendată de așteptările și speranțele obosite ale românilor este faptul că alternativa la actuala putere este crâncenă: un PSD cu ADN toxic neschimbat și mobilat intelectual doar de doi lideri, sociologul Vasile Dîncu și fostul premier Mihai Tudose.

În tot acest timp Capitala, scena publică pe care se contorsionează zi de zi politicienii este de luni bune sub asediul total al șobolanilor. Tot mai mulți, mai agresivi și mai grași. Marcă înregistrată a liderului USR Clotilde Armand. Cui din clasa politică îi pasă? De sus până jos și de la stânga la dreapta?