Ce ascunde Monica Gabor despre relația cu Mr. Pink. Totul se învârte în jurul banilor. E proprietară în acte!

Monica Gabor s-a mutat, nu cu mult timp în urmă, în Statele Unite ale Americii, în ciuda despărțirii de afaceristul cunoscut sub pseudonimul Mr. Pink. Deși are probleme financiare în România, fostul fotomodel nu are niciun motiv de îngrijorare cu privire la faptul că ar putea să rămână fără acoperiș deasupra capului.

Viața de lux a Monicăi Gabor. Mr. Pink a avut grijă să aranjeze totul

Deși nici Monica Gabor, nici Mr. Pink nu au ieșit public cu declarații prin care să confirme sau să infirme despărțirea, internauții au ajuns la concluzia că cei doi soți s-ar fi despărțit, mai ales în contextul în care bruneta a șters de pe Instagram toate pozele pe care le avea alături de afacerist.

Recent, ea s-a stabilit din nou în Statele Unite ale Americii, acolo unde visează să-și clădească viitorul. În ciuda problemelor financiare pe care le are în România și pentru care riscă să fie executată silit, Monica Gabor nu are niciun motiv de îngrijorare în legătură cu faptul că ar putea să rămână fără casă, fiindcă fostul soț i-a asigurat viitorul.

Soția – sau presupusa fostă soție – a lui Mr. Pink este proprietară în acte a unei vile a afaceristului chinez, care valorează mai bine de 5 milioane de dolari. Cumpărătorul imobilului luxos nu este persoană fizică, ci o companie privată ce poartă numele de 88 Malibu LLC.

Vila de peste 5 milioane de dolari a Monicăi Gabor. Nu va rămâne fără acoperiș deasupra capului, orice ar fi!

Firma în cauză, înregistrată în California, are doi acționari un fond de investiții gestionat de Mr. Pink și Monica Gabor, soția milionarului. Din cauza faptului că fondul de investiții este inactiv, iar societatea 88 Malibu LLC a fost suspendată din activitate în urmă cu trei ani, coproprietarul vilei luxoase este chiar Monica Gabor. Astfel, fostul partener nu o poate forța să părăsească locuința.

Imobilul de lux este situat în Beverly Hills, iar valoarea sa este estimată la 5, 3 milioane de dolari. Reședința prezintă un living uriaș și cinci camere, un apartament pentru oaspeți, mai multe șeminee, un bar, pereți de sticlă, o sală pentru saună și spa, piscină interioară și o vinotecă, la subsol, potrivit playtech.

Vestea locuinței asigurate pentru Monica Gabor vine în contextul în care vedeta se confruntă cu datorii importante la ANAF. Deși s-a mutat în Statele Unite ale Americii, Monica Gabor, fosta parteneră a afaceristului Irinel Columbeanu, nu și-a încheiat toate socotelile cu statul român.

Totul a început în anul 2006, când Monica Gabor era protagonista reality-show-ului „Monica Columbeanu SRL” în care era dezvăluită publicului viața sa de familie. După 15 ani de atunci, se pare că afacerea i-a mers foarte prost și Gabor a acumulat datorii de 300.000 de lei, suma nefiind plătită la momentul actual către ANAF.

Monica Gabor nu a depus nici documentația necesară odată cu intrarea în insolvență a firmei care producea emisiunea. Astfel, fosta parteneră a lui Irinel Columbeanu trebuie să se prezinte în fața judecătorilor. Procesul în care figurează și fostul soț, afaceristul Columbeanu, are ca termen data de 19 octombrie 2021, iar dacă vedeta nu se va prezenta, riscă să fie executată silit.