Ce acte sunt necesare când cumperi sau vinzi o mașină. Capcanele și riscurile ignorate de șoferi

Cumpărarea sau vânzarea unui autovehicul reprezintă un proces important pentru orice șofer. Acesta implică nu doar stabilirea unui preț corect, ci și respectarea unor reguli legale stricte. Fiecare tranzacție trebuie să fie documentată corespunzător, pentru a garanta dreptul de proprietate și a evita probleme ulterioare. Atât vânzătorul, cât și cumpărătorul au responsabilități clare, iar lipsa respectării lor poate duce la blocarea înmatriculării sau chiar la pierderi financiare. OUG nr.7/2026 a intrat în vigoare pe 25 februarie șj a venit la pachet cu o schimbare importantă pentru cei care vor să vândă sau să cumpere o mașină.

Pentru ca un contract de vânzare-cumpărare de clădiri, terenuri sau autovehicule să fie valabil, cumpărătorul trebuie să fie la zi cu plata obligațiilor fiscale locale, la fel ca vânzătorul.

În caz contrar, actul este considerat nul. Verificarea se poate realiza și electronic, fără a mai fi nevoie de certificatul pe hârtie. Totuși, un obstacol apare în practică: tipizatul folosit pentru vânzarea mașinilor nu a fost încă actualizat conform noilor cerințe, ceea ce poate crea confuzii.

Contractul de vânzare-cumpărare rămâne documentul principal în orice tranzacție auto. Acesta atestă acordul între părți și constituie dovada legală a transferului proprietății.

În practică, se utilizează un model standardizat, precum cel din Anexa nr. 2 la Ordinul 1069/2016, disponibil pe site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări. Completarea corectă a contractului este esențială: datele vânzătorului și ale cumpărătorului, informațiile despre vehicul și semnăturile ambelor părți trebuie să fie clare și complete.

Cartea de identitate a vehiculului, emisă de Registrul Auto Român, conține toate informațiile tehnice ale mașinii și este necesară pentru înmatriculare.

Certificatul de înmatriculare, cunoscut ca talon, trebuie predat cumpărătorului și completat corespunzător de vânzător. Aceste documente confirmă transferul proprietății și permit utilizarea legală a vehiculului.

Fișa de înmatriculare trebuie completată de ambele părți și depusă la administrația financiară corespunzătoare. Aceasta permite eliberarea certificatului fiscal, care atestă că vehiculul nu are datorii și că toate taxele au fost achitate.

Certificatul fiscal este indispensabil pentru înmatriculare și oferă cumpărătorului siguranța legală că tranzacția este corectă.

Cumpărătorul trebuie să încheie imediat după achiziție o asigurare RCA. Aceasta este obligatorie pentru ca vehiculul să poată circula legal, iar lipsa ei poate atrage sancțiuni și complicații în caz de accident.

Pentru mașinile noi sau aduse din străinătate, pot exista taxe suplimentare necesare înmatriculării, precum taxe de mediu sau alte contribuții specifice, în funcție de proveniența și caracteristicile vehiculului.

Cumpărătorii trebuie să fie precauți. Unii vânzători pot ascunde daune, defecte tehnice sau pot omite documente esențiale. Înainte de semnarea contractului, este recomandat să verifici seria șasiului, autenticitatea documentelor și existența eventualelor taxe restante, amenzi sau popriri. Dacă nu poți afla toate detaliile, vehiculul poate fi verificat la un service autorizat sau la Registrul Auto Român.