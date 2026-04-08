Ce a răspuns Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă ar demisiona în cazul retragerii PSD de la guvernare

Premierul Ilie Bolojan a evitat să spună dacă ar demisiona în cazul retragerii PSD de la guvernare și a făcut referire la importanța unei majorități parlamentare stabile.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că nu dorește să comenteze scenarii ipotetice legate de o eventuală retragere a PSD din coaliția de guvernare. Șeful Executivului a pus accentul pe responsabilitatea funcției și pe necesitatea menținerii echilibrului politic.

Întrebat direct dacă ar conduce un guvern minoritar sau dacă ar lua în calcul demisia în cazul unei astfel de situații, premierul a evitat un răspuns tranșant. „Sunt premierul României, am o responsabilitate în această calitate și fac ceea ce ține de mine pentru a onora această responsabilitate în serviciul țării noastre”, a declarat Bolojan.

În intervenția sa, premierul a insistat că România are nevoie de stabilitate și de o susținere parlamentară solidă. El a arătat că varianta unui guvern sprijinit de o majoritate rămâne cea mai potrivită în actuala perioadă.

„Cea mai bună situație pentru România în această perioadă este să aibă un guvern care se bazează pe o majoritate parlamentară stabilă. Orice alte ipoteze de lucru, sigur, pot fi discutate ipotetic, dar nu sunt cele mai bune soluții pentru România”, a spus premierul, fără a detalia pașii concreți în cazul unei eventuale schimbări în structura coaliției.

În cadrul aceleiași conferințe, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat despre posibilitatea unei demisii, în situația în care partidul ar decide retragerea din Guvern.

Acesta a spus că mandatul său, la fel ca al celorlalți membri ai Cabinetului, este rezultatul unei susțineri colective. „În momentul de față nu am ajuns ministru, la fel ca niciun coleg din Guvernul României, pe persoană fizică, ci am ajuns să fim susținuți de o echipă din care facem parte și de votul românilor”, a declarat Ivan.

Ministrul a spus că va urma deciziile luate la nivel politic. „Dacă cei 5.000 de colegi vor decide o anumită direcție a partidului, așa cum am ajuns aici, voi decide în consecință împreună cu colegii mei. Că nu fac notă discordantă din față de echipă”, a spus acesta.