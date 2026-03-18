Ce a făcut Prințul William în timpul unei curse caritabile, în Anglia. Totul a fost nebunesc. Donații de un milion de lire sterline

Prințul William și Greg James, în timpul cursei caritabile. Sursa foto: captură video
Prințul William s-a alăturat prezentatorului BBC Radio 1, Greg James, în timpul cursei caritabile Comic Relief și a surprins publicul cu un gest amuzant pe traseu, relatează express.co.uk.

Prințul William s-a alăturat lui Greg James în timpul unei curse caritabile

Prințul William i-a surprins pe fani și pe prezentatorul BBC Radio 1, Greg James, după ce s-a urcat pe spatele bicicletei tandem a acestuia, purtând o cască roșie. Acțiunea a avut loc în apropiere de Doncaster, în timpul unui traseu de 1.000 de kilometri pe care James îl parcurgea de la Weymouth până la Edinburgh, în cadrul campaniei caritabile Comic Relief.

Prințul William a participat în a cincea zi a provocării lui James și a pedalat prin împrejurimile rurale ale South Yorkshire. „Ce ai făcut tu este un exemplu despre cum să ajuți. Este despre a te oferi voluntar, a-ți asuma puțin disconfort și a sprijini pe alții. Este ceva ce facem foarte bine în această țară, dar despre care nu vorbim suficient. Această provocare ajută pe toată lumea să vadă asta. Și este un efort de echipă uimitor. Bravo, Greg”, a declarat William.

Reacția lui Greg James la apariția neașteptată a Prințului William

Prezentatorul Radio 1 a descris momentul cu uimire și umor. „Am avut multe muște în gură pentru că am pedalat cu gura deschisă. Cât de nebunesc a fost totul!”, a spus el.

De ce s-a retras din actorie Sarah Michelle Gellar. A plecat de la Hollywood în cel mai bun moment al carierei sale
De ce s-a retras din actorie Sarah Michelle Gellar. A plecat de la Hollywood în cel mai bun moment al carierei sale
Afacerile falimentare ale lui Gică Popescu, noul patron al Farului. A pus lacătul inclusiv pe o școală de fotbal
Afacerile falimentare ale lui Gică Popescu, noul patron al Farului. A pus lacătul inclusiv pe o școală de fotbal
Prințul William și Greg James

Prințul William și Greg James. Sursa foto: colaj EVZ

James a declarat că ideea a pornit după ce a înregistrat un episod special cu Prințul William despre prevenirea suicidului. „După ce am înregistrat emisiunea, i-am spus glumind lui William să pună niște haine sport pe el și să urce pe tandem cu mine pentru această provocare. Am râs și am crezut că s-a terminat acolo”, a mai spus prezentatorul Radio 1.

Prințul William a anunțat suma impresionantă strânsă

La finalul traseului, Prințul William a apreciat efortul depus: „Bravo, sincer! Mi-a fost teamă că sunt câteva gropi pe care nu le-ai văzut, dar în rest, am fost ok.” Tot el a avut și sarcina specială de a anunța că Greg James a reușit să strângă 1 milion de lire sterline în donații pentru Comic Relief.

Anterior, Prințul William îi trimisese lui James o scrisoare de încurajare înainte ca acesta să pornească în provocarea de opt zile, subliniind sprijinul pentru inițiativa caritabilă.

15:36 - De ce s-a retras din actorie Sarah Michelle Gellar. A plecat de la Hollywood în cel mai bun moment al carierei sale
15:31 - Alina Gorghiu respinge scenariile privind ieșirea PNL de la guvernare
15:25 - Trump nu poate să-l ia în serios pe Macron pentru că „va pleca din funcție foarte curând”
15:15 - Afacerile falimentare ale lui Gică Popescu, noul patron al Farului. A pus lacătul inclusiv pe o școală de fotbal
15:11 - Scandal în Parlament. PSD acuză PNL și USR că blochează ajutoarele pentru pensionari și copii. Ședința a fost reluată...
15:10 - Trump în război cu toată lumea 2

