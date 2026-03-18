Ce a făcut Prințul William în timpul unei curse caritabile, în Anglia. Totul a fost nebunesc. Donații de un milion de lire sterline

Prințul William s-a alăturat prezentatorului BBC Radio 1, Greg James, în timpul cursei caritabile Comic Relief și a surprins publicul cu un gest amuzant pe traseu, relatează express.co.uk.

Prințul William i-a surprins pe fani și pe prezentatorul BBC Radio 1, Greg James, după ce s-a urcat pe spatele bicicletei tandem a acestuia, purtând o cască roșie. Acțiunea a avut loc în apropiere de Doncaster, în timpul unui traseu de 1.000 de kilometri pe care James îl parcurgea de la Weymouth până la Edinburgh, în cadrul campaniei caritabile Comic Relief.

Prințul William a participat în a cincea zi a provocării lui James și a pedalat prin împrejurimile rurale ale South Yorkshire. „Ce ai făcut tu este un exemplu despre cum să ajuți. Este despre a te oferi voluntar, a-ți asuma puțin disconfort și a sprijini pe alții. Este ceva ce facem foarte bine în această țară, dar despre care nu vorbim suficient. Această provocare ajută pe toată lumea să vadă asta. Și este un efort de echipă uimitor. Bravo, Greg”, a declarat William.

Prezentatorul Radio 1 a descris momentul cu uimire și umor. „Am avut multe muște în gură pentru că am pedalat cu gura deschisă. Cât de nebunesc a fost totul!”, a spus el.

James a declarat că ideea a pornit după ce a înregistrat un episod special cu Prințul William despre prevenirea suicidului. „După ce am înregistrat emisiunea, i-am spus glumind lui William să pună niște haine sport pe el și să urce pe tandem cu mine pentru această provocare. Am râs și am crezut că s-a terminat acolo”, a mai spus prezentatorul Radio 1.

La finalul traseului, Prințul William a apreciat efortul depus: „Bravo, sincer! Mi-a fost teamă că sunt câteva gropi pe care nu le-ai văzut, dar în rest, am fost ok.” Tot el a avut și sarcina specială de a anunța că Greg James a reușit să strângă 1 milion de lire sterline în donații pentru Comic Relief.

Anterior, Prințul William îi trimisese lui James o scrisoare de încurajare înainte ca acesta să pornească în provocarea de opt zile, subliniind sprijinul pentru inițiativa caritabilă.