Cazul livratorului nepalez bătut- rasism sau regie?

În episodul podcast-ului „HAI România!”, Dan Andronic, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră au comentat incidentul recent dintre un livrator imigrant și un tânăr român, un episod care a circulat intens pe rețelele sociale.

Dacă la prima vedere a părut un simplu act de agresiune urmat de o intervenție promptă a autorităților, jurnaliștii au ridicat semne de întrebare: nu cumva totul a fost o regie?

Bogdan Comaroni a fost cel care a lansat ipoteza: prea multe detalii s-au legat ca într-un scenariu de film. De la modul în care polițistul aflat ȋn timpul liber a intervenit spectaculos, până la faptul că înregistrarea a ajuns rapid în spațiul public printr-un canal popular, totul pare să fi urmat o coregrafie atentă. „Prea se leagă toate pentru a fi un simplu accident”, a comentat jurnalistul.

În timp ce acest incident a fost prezentat amplu în mass-media, alte cazuri grave implicând imigranți au trecut aproape neobservate. Această disproporție a alimentat și mai mult percepția că scena a fost menită să transmită un mesaj anume: statul este vigilent și capabil să intervină prompt.

„Nu am văzut la televiziuni relatări când oameni au fost înjunghiați de imigranți, dar incidentul cu bobârnacul și polițistul Bruce Willis a devenit brusc subiect național”, a spus Comaroni.

Rețelele de migrație, marea tăcere

Comaroni și Hoandră au subliniat că adevăratele probleme ale migrației rămân în mare parte sub tăcere. În loc să fie anchetate și dezbătute, spațiul public este ocupat de episoade spectaculoase, dar izolate, care ar putea avea rolul de a devia atenția societății.

Octavian Hoandră a scos ȋn evidență și latura umană a poveștii: imigranții care muncesc în România vin adesea din sărăcie extremă, exploatați de rețele care profită de disperarea lor. „E un sentiment de rușine când vezi un om necăjit care face foamea să mai trimită bani și acasă. Nu poți să lovești un om necăjit care i muritor de foame. Așa am ajuns noi ca popor ospitalier român?”, a spus jurnalistul. Mulți dintre ei sunt aduși prin rețele obscure, obligați să muncească pe salarii derizorii și să trăiască în containere supraaglomerate, în condiții pe care jurnaliștii le-au descris drept inumane. Aceștia au adăugat că problema reală este lipsa de politici coerente pentru integrare și control.

Concluzia generală a discuției despre incidentul cu imigrantul și polițistul, a fost că întregul eveniment a reprezentat un "circ" mediatic regizat, menit să distragă atenția de la problemele reale ale României. Aceștia au subliniat că incidentul minor, un "bobârnac", a fost intens mediatizat, în timp ce agresiuni mult mai grave au fost ignorate de presă. Cei trei jurnaliști au criticat faptul că media se concentrează pe astfel de "scenarii", în loc să abordeze problemele serioase legate de migrație, cum ar fi rețelele de trafic de persoane (în care ar fi implicați și polițiști), condițiile precare de cazare ale imigranților și riscurile de sănătate asociate cu boli tropicale pentru care europenii nu sunt imunizați

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmarită aici: https://www.youtube.com/watch?v=Ft0KDAK_HR4&ab_channel=HAIRom%C3%A2nia%21