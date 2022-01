Cazul fetițelor spulberate pe trecerea de pietoni. Gestul incredibil făcut de polițistul care a luat o viață

Polițistul care a provocat accidentul mortal din Sectorul 1 a fost anchetat și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Bărbatul a luat în plin, pe trecerea de pietoni, două tinere de 11, respectiv 13 ani. Din păcate, cea mai mare dintre ele a murit.

Tânăra de 11 ani, cea care a scăpat cu viață, a avut puterea să îi spună mamei sale cum s-a produs accidentul. Fata susține că s-au asigur, iar apoi au văzut mașina poliției venind cu viteză. Au grăbit pasul să ajungă pe trotuar însă șoferul a accelerat și le-a luat în plin.

„Ca orice mamă am întrebat-o în primul rând cum se simte și apoi cum s-a întâmplat. Și mi-a explicat copilul: ”Mami, ne-am asigurat de nu știu câte ori, stânga-dreapta. Nu venea nicio mașină. Am coborât pe trecerea de pietoni. Raisa se ținea de mine”. Se țineau una de cealaltă, de fapt. Am ajuns aproape de trecerea de pietoni și la un moment dat a văzut că venea acest individ cu o viteză destul de mare pentru zona respectivă și pentru faptul că se apropia de trecerea de pietoni.

Polițisul a fost pus sub acuzare pentru ucidere din culpă

Copilele atunci au grăbit pasul ca să ajungă pe trotuar și l-au văzut cum a accelerat și mai tare. Pe fetița mea a lovit-o și a aruncat-o pe burtă pe trotuarul celălalt, iar de Raisa nu mai știa.”, a povestit mama fetei la Antena 3.

Polițistul a fost pus sub acuzare de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. Radu Călin, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, a declarat că bărbatul nu se afla în misiune, ci confirmă zvonurile care susțin că acesta mergea „să-şi ia de mâncare”. „S-a stabilit că nu a respectat regimul de viteză în zona respectivă. S-a dispus efectuarea unei expertize pentru a se stabili viteza exactă”, a mai declarat purtătorul de cuvânt.