Gheorghe Dincă a declarat că și Ștefan Risipițeanu a participat la abuzarea Luizei Melencu, dar acesta din urmă a negat acuzațiile.

„Fiind bine legată la ochi și la mâini, am plecat la Fănică (Ștefan Risipițeanu, n.r.), la copertină, unde mă aștepta. Fănică făcea țigări din ziar și mi-a zis: «Nea George, se (…) bine?», eu zicându-i că da. Am mai stat pe afară puțin, pe la nutrii, dar el era nerăbdător să meargă în casă la Luiza. Își freca palmele, dar nu puteam să îl refuz pentru că o văzuse în mașina mea zbierând”, relatează monstrul.

Dincă l-ar fi pus apoi pe complicele său să jure că nu va spune nimănui despre Luiza.

„Fănică mirosea rău a țuică, dar nu mai aveam ce face, așa că întâi am stat cu el de vorbă că îl las să o (…), dar jură pe părinţii lui că nu spune la nimeni, mai ales la cumnații lui, Cristi și Marian. În mod special lui Marian, pentru că el cu Marian era de regulă. S-a jurat că nu o să spună la nimeni, niciodată. Eu i-am explicat că o să avem mari probleme dacă el își dă drumul la gură. Dar pe Fănică îl amețise puțin țuica și i-am promis bani pentru țigări și totul o să fie bine”, continuă mărturia lui Gheorghe Dincă în fața anchetatorilor. Dincă a mai spus că i-a dat bani lui Risipițeanu pentru a nu spune nimănui ce s-a întâmplat în casă.

„I-am dat niște bani din mașină și l-am scos la poartă, zicându-i să se ducă acasă să se culce, dar să nu spună nimic la nimeni, că dăm amândoi de necaz. A zis că el este mormânt, nu spune la nimeni. I-am zis că o reped în acea seară în oraș (pe Luiza, n.r.), de unde venise la mine, ca să nu mă trezesc cu el mâine peste mine. Am văzut că a plecat spre casa lui, eu am închis poarta mică cu cheia și am mers la Luiza în cameră. Aceasta plângea zicând că a mirosit urât și vrea acasă”, a relatat Gheorghe Dincă.

Pe 28 noiembrie, Tribunalul București a hotărât arestarea preventivă pentru 30 de zile pentru Ștefan Risipițeanu. Avocatul acestuia a contestat hotărârea, pe motiv că nu există probe suficiente împotriva clientului său.

