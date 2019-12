Unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, susține că le-a spus polițiștilor care l-au audiat azi timp de 5 ore, care sunt politicienii care îl acoperă pe Gheorghe Dincă.

Cumpănașu spune că a fost chemat să dea declarații la DIICOT, după ce a solicitat acest lucru, timp de 2 luni.

„Nici acum nu este târziu. Procurorii au pus niște polițiști să facă audieri, dar au fost politicoși. Am spus cine din lumea politicului și a parchetului îl acoperă pe Dincă”, a declarat Alexandru Cumpănașu, la RomaniaTV.

Acesta susține că a dat detalii despre membrii familiei lui Gheorghe Dincă dar și despre implicarea lor în traficul de persoane.

„O parte din informații le-am obținut în urma unor investigații private. Dacă procurorii cred că pot trata așa familia Alexandrei în prag de Crăciun, se înșală. Ei cred că ne jucăm cu focul. Pentru fiecare afirmație pe care am făcut-o, am depus probe. Am făcut și solicitări pentru audierea de noi martori, dar nu vă pot da nume „, a mai declarat Alexandru Cumpănașu.

