UPDATE: Oficialii de la IPJ Olt au declarat că a fost făcută o sesizare cu privire la un cioban dispărut.

De asemenea, s-a mai menționat întregul fir al evenimentului și la acest moment se fac cercetări.

„Poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Bobicesti au fost sesizaţi cu privire la faptul că în pârâul din localitate sunt mai multe oi înecate. De asemenea, persoana care a sesizat a menţionat că nu cunoaşte unde este ciobanul care avea oile în grijă.

Poliţiştii sunt prezenţi la faţa locului pentru a efectua cercetări”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Alexandra Dicu.

Un cioban dispărut și o turmă de oi înghețate

Incidentul straniu s-a petrecut miercuri, în localitatea Bobicești, județul Olt.

Alarma a fost trasă chiar de familia de fermieri pentru care lucra ciobanul. Inițial, familia a alertat autoritățile despre zecile de animale găsite înecate și înghețate într-un râu.

În apelul către 112 s-a menționat că ciobanul care avea grijă de animale este de negăsit.

Familia Trăistaru, conform Adevarul, deține o fermă de animale cu peste 500 de ori și 100 de capre.

Programul ciobanului era destul de simplu. El pleca cu turma de la fermă de dimineață și se întorcea la ora 17.

Mariana Tristaru, a declarat pentru sursa mai sus menționată că ciobanul mai primea și ajutor din partea familiei.

Miercuri însă, familia a fost prinsă cu alte treburi și nu l-a mai asistat pe cioban. Seara când s-au întors acasă nu au observat lipsa oilor și s-au gândit că ciobanul a plecat mai devreme.

„Aseară, fiind negură, nu ne-am dat seama că lipsesc. Am crezut că ciobanul a fugit, că ne-a lăsat baltă.

De dimineaţă am văzut că lipseşte berbecul ăla, oaia aia… Şi le-am luat la numărat, aşa am văzut că nu sunt toate. (…) Le-am găsit moarte în Burlui, iar pe cioban, niciunde.

Bâta lui era deasupra oilor, dar n-am umblat, am anunţat Poliţia. O fi sub oi, o fi fugit, s-o fi speriat….”, a declarat femeia.

Ciobanul căutat este un bărbat de peste 50 ani, din Corbeni – Balş.