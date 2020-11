Bătrâna în vârstă de 98 de ani, care este decedatã de câteva zille, a fost ridicatã de politie direct din sicriu, bãgatã în sac si dusã la masina Medicinei Legale, sub privirile înmãrmurite ale familiei.

Bătrână ridicată din sicriu, după ce medicul de familie a rezuzat să elibereze certificatul de deces

Totul s-a întâmplat după ce medicul de familie a refuzat să elibereze certificatul constatator al decesului necesar pentru eliberarea Certificatului de Deces de la Primãria Gârceni.

„Eu m-am trezit cu bãiatul doamnei decedate la Primãrie cã vine cu un certificat de handicap, ca sã i se elibereze certificatul de deces al mamei. I-am spus cã nu se poate, trebuie sã meargã la medicul de familie sã constate decesul, medicul dã o adeverintã prin care constatã decesul si cauza, iar dupã aceea se elibereazã Certificatul de Deces. Nu stiu ce au fãcut, este treaba medicului de familie, nu a mea. Noi eliberãm actul de deces conform legilor în vigoare”, a spus primarul comunei Gârceni, Sorin Scutelnicu, potrivit vremeanouă.ro.

De nu s-a eliberat certificatul de deces?! Explicaiile medicului sunt șocante

Medicul spune că nu a eliberat certificatul constatator al decesului deoarece bătrâna nu a trecut niciodată pe la ea şi că ar fi putut fi omorâtă chiar de rude.

„Eu fac o navetã foarte grea la Gârceni, într-o comunã unde primarul e zero, nu are grijã de medic, nu are grijã de nimic. Comuna este în conflict.

Asistenta a plecat la Pungesti, stiti cum se practicã, dar pe mine nu mã intereseazã pentru cã am douã facultãti, mai sunt si psiholoagã si pot sã-mi gãsesc un serviciu oricând.

Problema cu aceastã bãtrânã este urmãtoarea: eu sunt medic de familie în Gârceni de trei ani si 9 luni, iar aceastã femeie nu mi-a intrat în cabinet niciodatã! NICIODATÃ!!

Este pe listã, într-adevãr, dar miscãrile pacientului care se fac în toatã România, se fac pe bani, cu informaticianul de la Casa de Asigurãri! Deci la mine, de când a plecat asistenta si s-a dus la doctorul Gutu, care are 12.000 de pacienti pe listã, c—-l ãla or…ar, care stricã casele oamenilor de la Pungesti, mi-a luat si mie toti oamenii!”, a spus medicul Roxelana Cercel.