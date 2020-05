„Avem 164 de km de șantiere deschise în acest moment pe autostrăzi si drumuri expres. Suntem foarte avansați cu 41 de kilometri Sebeș-Turda, aproape 90% progres fizic. Mă aștept ca cei 41 de km să fie finalizați și dați în trafic în acest an.

17 kilometri pe Autostrada Transilvania, Iernut-Chețani. Sigur, vom realiza și descăracarea de la Chețani și putem vorbi și de darea în trafic a acestui lot.

Biharia-Borș, 6 km finalizați în iulie, iar Centura Bacăului are 80% grad de finalizare. Noi putem vorbi de darea în trafic a acestor obiective.

Ma feresc să spun câți kilometri vor fi dați în trafic. Dacă lucrurile merg așa cum au început, avem toate motivele să sperăm că aceste tronsoane vor fi date în trafic.

Vom începe lucrările la alți 8 kilometri din Autostradă Transivlania și la Centura Bucuresti, și vom semna în luna iunie pentru cele 2 tronsoane de pe Craiova-Pitești (3 și 4). Semnăm contractele dacă nu avem contestații.

Semnăm pentru tronsonul 4 Sibiu-Pitești, îmi doresc să semnăm și pentru 3 tronsoane pe Autostrada Transilvania și să aducem proiectele de pe zona Moldovei la un stadiu de maturitate.

Noi am înregistrat evoluții concrete. Când toți au vorbit de Sibiu-Pitești, au vorbit. Noi am vorbit și în câteva luni am început lucrările”, a declarat Lucian Bode, la Digi24.