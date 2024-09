Monden Filmele de pe Netflix care merită revăzute. Au intrat în istoria cinematografiei







Pe Netflix se găsesc drame aclamate, filme de acțiune, comedii, filme de groază și chiar și filme pentru întreaga familie. Chiar dacă topul celor mai bune filme de pe platforma de streaming se schimbă constant, există câteva pelicule care sunt urmărite de multe persoane și în ziua de azi. Criticii de film au spus că acestea merită revăzute măcar o dată.

Topul filmelor de pe Netflix care merită revăzute

The Two Popes (2019) este unul dintre filmele care se găsește pe Netflix și care a intrat în istoria cinematografiei. În spatele zidurilor Vaticanului, Papa Benedict al XVI-lea și viitorul liberal Papa Francisc trebuie să găsească înțelegere pentru a crea o nouă cale pentru Biserica Catolică. Acest film a fost nominalizat la 3 premii Oscar, cu Jonathan Pryce și Anthony Hopkins în rolurile principale, și are nota 7.6 pe IMDB.

Alte filme de pe Netflix recomandate de cineaști

Beasts of No Nation (2015) este un alt film care merită revăzut. El are nota 7.7 pe IMDB și a fost în topuri pe platforma de streaming o perioadă lungă de timp. Este vorba despre o dramă bazată pe experiențele lui Agu, un copil soldat care luptă în războiul civil al unei țări africane fără nume. În peliculă apare și Idris Elba!

Filmul Roma (2018), cu nota 7.7 pe IMDB, merită revăzut măcar o dată de abonații Netflix. Câștigător al 3 premii Oscar, filmul redă povestea unui an din viață unei familii din clasa de mijloc în Mexico City, la începutul anilor 1970. Acest film a câștigat 252 de premii din domeniul cinematografiei, iar cineaștii îl recomandă de fiecare dată.

Filmul nominalizat la 10 premii Oscar care merită revăzut

The Irishman (2019) nu a câștigat niciun Oscar dar a fost nominalizat la nu mai puțin de 10 premii Oscar. Asasinul Frank Sheeran se uită înapoi la secretele pe care le-a păstrat ca membru loial al familiei criminale Bufalino. Critică de film recomandă acest film care durează trei ore și jumătate. Cineaștii consideră că oamenii trebuie să se uite mai de mai multe ori la el pentru că vor înfăța de fiecare dată ceva noi.