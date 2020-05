„Vorbesc despre a doua instanţă, pentru că în primă instanţă statul român a câştigat. Compania de Drumuri a avut câştig de cauză dintr-un motiv foarte simplu. Constructorul a semnat acel contract de execuţie a lotului 2 al Autostrăzii Lugoj-Deva, acei 28 de kilometri, în 2013, pentru o valoare de 560 de milioane de lei.

În 2017, Compania de Drumuri a decis să scoată din contract o secţiune – 10 km – pentru un motiv, cred eu, la fel de simplu şi sustenabil. Şi anume valoarea lotului, a secţiunii era cu 130% mai mare decât valoarea iniţială a contractului. Nu aveai cum să suplimentezi valoarea unui contract de 120 de milioane de euro cu încă 130 de milioane de euro. Aşadar, am câştigat în primă instanţă.

Vom apăra interesele statului român, pentru că vreau să subliniez un lucru. Am aflat de la avocatul angajat de companie un lucru şocant: între prima instanţă şi Curtea de Arbitraj de la Paris niciun angajat al statului român nu s-a prezentat să apere interesele statului român.

Pur şi simplu, angajaţi ai Companiei de Drumuri au refuzat să meargă în instanţă şi să spună adevărul şi să apere interesele statului român. Acest lucru eu mă angajez public că-l voi clarifica.

Este inadmisibil ca tu, angajat al statului român, să refuzi să mergi să aperi interesele statului român în instanţă.

Eu am convingerea că toţi cei care au refuzat să apere voit interesele statului român trebuie să răspundă în faţa legii.

Eu am obligaţia să clarific aceste aspecte pentru că din acest lot de autostradă Lugoj-Deva, din cei 100 de km, practic, noi avem 21 de km cu restricţii de viteză şi de tonaj – lotul 3 -, respectiv avem cei 10 km secţiunea E, celebra secţiune ‘cu urşi’, şi aici este o discuţie pe care sigur o s-o avem cu prima ocazie: cum am ajuns de la un acord de mediu din 2010, unde nu exista picior de urs în ultimii 40 de ani, la un acord de mediu revizuit în 2016, de toţi urşii dintre Apuseni şi Meridionali traversează prin secţiunea respectivă”, a susţinut şeful de la Transporturi, potrivit Realitatea PLUS.

Totodată, Lucian Bode susține că România va contesta despăgubirile de 50 de milioane de euro pe care ar urma să le achite constructorului italian al autostrăzii Lugoj – Deva: „Am demarat procedurile de contestație în anulare si am speranța că prin implicare și o apărare serioasă putem să întoarcem această hotărâre. De altfel, CNAIR a câștigat și în prima fază, pentru că nu era posibil să suplimentezi cu 130 de milioane de euro un contract atribuit, inițial, cu 120 de milioane”.