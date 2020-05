Cei doi au fost și pe șantierul primilor 13 kilometri din viitoarea autostradă Sibiu-Pitești. Mai mult, ministrul Transporturilor spune că problema punerii în pericol a proiectului din cauza gândacului croitor a fost falsă și că în cel mai scurt timp România va primi şi finanţarea europenă.

Primul lot al austostrăzii A10 are 17 kilometri, intre Sebeş şi Albă Iulia Nord, iar cel de-al doilea, de la Alba Iulia până la Aiud, măsoară 24 de km.

Lucian Bode, ministrul Transporturilor: “Mă bucur să văd o mobilizare şi pe lotul 1 şi pe lotul 2, dar este loc de mai bine, cel puţin aici matematic este nevoie de mobilizare mult mai mare, mult mai bună pentru a ne încadra în termen, termenul este noiembrie 2020 – termenul până când vrem să dăm în trafic cei 40 de km. Anul 2020, repet, să fie anul contructiei în teren”.

Obiectivul stabilit este 30 de noiembrie

Ludovic Orban: “Acest proiect este întârziat faţă de graficul iniţial finalizarea acestui proiect al autostrăzii trebuia să aibă loc cu cel puţin doi ani în urmă. Noi ne achităm toate obligaţiile, plătim la zi pentru realizarea acestor investiții în graficul anunţat în cazul tronsonului 2 am discutat cu managerul de proiect şi obiectivul stabilit este 30 de noiembrie să se dea drumul la circulaţie asta nu înseamnă realizarea integrală obiectivului.”

Autostrada Sebes-Turda are 70 de km, iar celelelate doua loturi au fost date în folosinţă în anul 2018. Valoarea investiţiei se ridică la 420 de milioane de euro, 85% din suma este din fonduri europene, iar restul de 15% de la bugetul de stat.

În ciuda pandemiei de coronavirus muncitorii lucrează de zor, iar maşinile grele şi utilajele erau la treabă

Aici o companie austriacă urmează să construiască în următorii 3 ani primii 13 din cei 122 de kilometri ai viitoarei autostrăzi Pitesti-Sibiu.

Lucian Bode, ministrul Transporturilor: „După ce am reuşit să începem lucrările la tronsonul 1 Sibiu – Boiţa, luni am semnat contractul pentru proiectare şi execuţie secţiunea 5 Curtea de Argeş – Piteşti. La sfârşitul acestei luni, maxim 20 de zile, cred că vom fi în măsură să anunţăm câştigătorul şi, fără contestaţii, să semnăm contractul, până la sfârşitul lunii iunie, şi pentru tronsonul 4 Tigveni – Curtea de Argeş. În ceea ce priveşte tronsonul 3, avem toate datele şi toate analizele făcute, (…) astfel încât Compania de drumuri să poată să scoată la licitaţie şi tronsonul 3. Avem în analiză o serie de măsurători, studii geo, pe care le realizăm pe tronsonul 2, astfel încât până la sfârşitul acestui an să putem să scoatem la licitaţie şi să semnăm contractul de execuţie şi pentru tronsonul 2. Aşadar, din acest punct de vedere, suntem în linie dreaptă – după ani şi ani de aşteptări, iată am început lucrările”, a spus ministrul Transporturilor, citat de Agerpres.