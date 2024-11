Monden Boala care i-a schimbat viața lui Sebastian Dobrincu. Medicii l-au salvat cu greu







Sebastrian Dobrincu, juratul de la Imperiul Leilor, a dobândit boala autoimună și a fost nevoit să își schimbe viața. Tânărul milionar a spus că după ce a aflat că este bolnav și-a reordonat piramida priorităților.

Sebastian Dobrincu și-a schimbat viața

„Recunoștința care mă ghidează zi de zi. Nu am învățat-o neapărat în Indonezia, poate am cimentat-o mai bine. Cel mai puternic pot să zic că am deprins chestia asta când am dobândit boala asta autoimună care m-a scuturat, adică mi-a arătat cum e să stai la pat nemișcat, ca un om bolnav și să te simți inutil și să tânjești după simplul fapt că înainte puteai să te miști, puteai să faci sport. O dată ce pierzi lucrurile astea capătă o cu totul altă valoare. Știi că apreciem lucrurile cel mai mult după ce le pierdem și m-a scuturat. Adică mi-a reordonat un pic ordinea, piramida priorităților în viață și trăiesc într-o recunoștință zilnic”, a spus juratul de la Imperiul Leilor.

Cum i s-a declanșat boala

Dobrincu a spus că boala i s-a declanșat de la o tăietură și că a pierdut foarte mult sânge. El a declarat că medicii au reușit să-l salveze și că nu mai are niciun simptom. Acesta a mai zis că este recunoscător că se simte bine acum.

„ S-a declanșat de la o tăietură, m-am tăiat într-un feliator de legume, am pierdut foarte mult sânge și, pe baza sistemului imunitar compromis, mi s-a declanșat boala asta autoimună. În prezent trăiesc o minune medicală, vorbele doctorilor nu ale mele și anume am reușit să intru într-o remisie a bolii completă. Nu mai am niciun simptom, niciun efect secundar momentan. Acum bolile autoimune nu au leac, teoretic le porți pe viață, să sperăm că nu o să se mai activeze prea curând, dar momentan de aceea și trăiesc într-o așa recunoștință, pentru că sunt ca nou. De unde nu îmi dădea nimeni speranțe, de unde nu aveam eu speranța și e lucru mare să fii sănătos!”, a mai spus el.

Sebastian Dobrincu încearcă să nu se mai streseze

Sebastian Dobrincu a mai spus că încearcă să nu se mai streseze și să nu mai pună la suflet orice supărare pentru această boală galopează pe fond psihic.

„Este și o boală care galopează pe fond psihic. Încerc să nu mă stresez pe cât de mult pot, acum na, realitatea vieții cotidiene ne împinge și la stres, munca mă mai împinge la stres, dar încerc să nu pun la suflet orice supărare, să privesc lucrurile nu mai nepăsător, dar mai detașat și să mă canalizez pe frumosul din viața mea, pentru că atunci nu am timp să-mi bat capul cu răul”, a spus tânărul milionar pentru Cancan.