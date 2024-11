Politica Marcel Ciolacu a vrut să emigreze. În ce țară voia să se mute și de ce a renunțat







Marcel Ciolacu a avut o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Întâlnirea a avut loc la Biserica Românească din Londra.

Marcel Ciolacu a vrut să emigreze, dar nu am reuşit

Marcel Ciolacu a povestit că timpul unei deplasări în Marea Britanie, în 1991, a vrut să rămână la Londra, dar nu a reușit: „ Am povestit cum în anul 1991 am vrut să rămân la Londra, să rămân în diaspora, dar nu am reuşit. Dumneavoastră aţi reuşit acest lucru, fratele meu a reuşit, a locuit vreo 15 ani în Germania împreună cu familia”.

Premierul le-a mai spus românilor din Regatul Unit că „Aş fi dorit să împărtăşesc bucuria că în sfârşit statul român se implică şi statul român a înţeles că identitatea şi valorile nu le poţi conserva fără să fie o legătură clară între comunitate, biserică şi tradiţiile noastre. Am nenorocul că mă adresez dumneavoastră ca prim-ministru, ca reprezentant al statului. Este pentru prima oară când statul a înţeles că trebuie să investească în învăţământul dual, în sănătate, pentru că altfel nu avem nicio şansă să reuşim să vă lămurim să reveniţi cât mai mulţi acasă”.

Premierul, mândru că românii se întorc acasă

Marcel Ciolacu a mai ținut să precizeze că „Vă anunţ cu o fărâmă de bucurie faptul că e primul an când au venit mai mulţi români în România decât au plecat. Trebuie să găsim acel liant şi acel mijloc care să ne facă viaţa mai frumoasă, să fim mai mândri şi mai utili pentru noi, pentru familiile noastre şi pentru ţara noastră”.

Marcel Ciolacu vrea scutiri de impozite pentru românii care vin acasă

Marcel Ciolacu, care efectuează, marţi şi miercuri, o vizită de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, a menționat că vrea „programe pe termen mediu pentru cei care doresc să se întoarcă în ţară, de la scutiri de impozite până la facilităţi pentru a-şi deschide o afacere şi, mai ales, trebuie să găsim resursa pentru copiii noştri, cei mai valoroşi, care termină şi au posibilitatea de a continua facultăţi de renume în străinătate, mai ales că legislaţia din Marea Britanie s-a schimbat, statul să vină cu bursele pentru a ţine copiii în acele universităţi de elită şi să găsească calea pentru a-i lămuri să vină în România. Am pierdut mult prea mult timp şi am vorbit mult prea mult despre aceste lucruri fără să facem nimic”.