Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 4 septembrie 2024. Despre Pleidieni







04 septembrie

Pe 4 septembrie s-au născut Daniel H. Burnham, Rene de Chateaubriand, Mitzi Gaynor, Beyoncé Giselle Knowles-Carter, Andrei Kalman, Radu Codreanu.

Pe 4 septembrie pomenim în calendarul creștin-ortodox pe Sf. Vavila - protectorul animalelor. Dar și pe Sf.Proroc Moise și Petroniu. Nimic în „Kalendar”.

„Sf. Sfinţit Mc. Vavila apare ca unul dintre puţinii protectori ai animalelor, fiind el însuşi o fiinţă compozită, jumătate om – jumătate animal.” Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului român, 2001, pagina 393. Zi foarte periculoasă, accidente și necazuri mari, pentru cei care oprimă și dușmănesc animalele, dar care trebuie respectată mai ales de crescătorii de vite şi de ciobani. (Speranția).

Mi-a atras atenția un articol semnat de Tony Milligan în ”The Conversation”. Iată:

Ideea că extratereștrii ar fi putut vizita Pământul devine din ce în ce mai populară. Aproximativ o cincime dintre cetățenii Marii Britanii cred că Pământul a fost vizitat de extratereștri și se estimează că 7% cred că au văzut un OZN.

Cifrele sunt chiar mai mari în SUA – și în creștere. Numărul de oameni care cred că observările OZN-uri oferă o dovadă probabilă a vieții extraterestre a crescut de la 20% în 1996 la 34% în 2022 . Aproximativ 24% dintre americani spun că au văzut un OZN.

Această credință este ușor paradoxală, deoarece nu avem nicio dovadă că extratereștrii chiar există. În plus, având în vedere distanțele mari dintre sistemele stelare, pare ciudat că am afla despre ele doar dintr-o vizită. Dovezile pentru extratereștri sunt mai probabil să vină de la semnale de pe planete îndepărtate.

Într-o lucrare acceptată pentru publicare în Proceedings of the International Astronomical Union , se susține că credința în vizitatorii extratereștri nu mai este o ciudatenie, ci o problemă societală larg răspândită.

Convingerea crește acum în măsura în care politicienii, cel puțin în SUA, simt că trebuie să răspundă. Dezvăluirea informațiilor despre Fenomenele Anomale Neidentificate (UAP-uri mai degrabă decât OZN-uri) de la Pentagon a atras multă atenție bipartizană în țară.

Multe dintre ele joacă pe gama anti-elită pe care ambele părți au fost gata să le folosească, cum ar fi ideea că armata și o cabală secretă de interese comerciale private păstrează ascuns adevărul profund despre vizitarea extraterestră. Se crede că acel adevăr implică observări, răpiri și tehnologie extraterestră de inginerie inversă.

Credința într-o acoperire este chiar mai mare decât credința în vizitarea extraterestră. În 2019, un sondaj Gallop a constatat că 68% dintre americani credeau că „guvernul SUA știe mai multe despre OZN decât spune”.

Această tendință politică s-a dezvoltat de zeci de ani. Jimmy Carter a promis dezvăluirea documentelor în timpul campaniei sale prezidențiale din 1976, la câțiva ani după ce a raportat propria sa observare OZN. La fel ca multe alte vederi, cea mai simplă explicație este că a văzut planeta Venus. După câteva pahare… (Asta se întâmplă des.)

Hillary Clinton a mai sugerat că vrea să „deschidă dosarele [Pentagonului] cât de mult pot” în timpul campaniei sale prezidențiale împotriva lui Donald Trump. După cum se vede în videoclipul de mai jos, Trump a sugerat că ar trebui să „se gândească” dacă este posibil să declasifice așa-numita documentație Roswell (referitoare la prăbușirea notorie a unui OZN și recuperarea corpurilor extraterestre). Vezi https://www.youtube.com/watch?v=EWZWVEkqVS8.

Fostul președinte Bill Clinton a susținut că și-a trimis șeful de personal, John Podesta, în Zona 51, o instalație foarte clasificată a Forțelor Aeriene ale SUA, doar în cazul în care vreunul dintre zvonurile despre tehnologia extraterestră de pe site ar fi adevărate. Nu contează faptul că Podesta este un entuziast de multă vreme pentru toate lucrurile care au de-a face cu OZN-urile.

Cel mai proeminent avocat actual al dezvăluirii documentelor este liderul Senatului Democrat Chuck Schumer . Proiectul de lege pentru dezvăluirea UAP din 2023 pentru dezvăluirea unor înregistrări UAP a fost co-sponsorizat de trei senatori republicani.

Dezvăluirea Pentagonului a început în cele din urmă în primele etape ale mandatului lui Joe Biden, dar până acum nu a fost nimic de văzut. Nimic nu seamănă cu o întâlnire de gradul trei. Nimic nu pare aproape de dezvăluiri epocale.

Cu toate acestea, zgomotul de fundal nu dispare.

Probleme pentru societate

Toate acestea încurajează în cele din urmă teoriile conspirației, care ar putea submina încrederea în instituțiile democratice. Au existat apeluri pline de umor pentru a asalta zona 51 . Și după năvălirea Capitoliului în 2021, aceasta pare acum o posibilitate din ce în ce mai periculoasă.

Prea mult zgomot de fundal despre OZN-uri și UAP-uri poate, de asemenea, să împiedice comunicarea științifică legitimă cu privire la posibilitatea de a găsi viață extraterestră microbiană. Astrobiologia, știința care se ocupă de astfel de chestiuni, are o mașină de publicitate mult mai puțin eficientă decât UFOlogia.

History, o parte a canalului YouTube deținută de Disney, oferă în mod regulat emisiuni despre „extratereștrii antici”. Emisiunea este acum la al 20-lea sezon și canalul are 13,8 milioane de abonați. Canalul de astrobiologie Nasa are 20.000 de abonați câștigați cu greu. Știința reală se află cu mult depășită numeric de divertismentul dubios, recondiționat ca fapte.

Narațiunile despre vizitele extraterestre au încercat în mod repetat să deturneze și să suprascrie istoria și mitologia indigenilor, a nativilor, pieile-roșii cum se spune pe la noi.

Primii pași în această direcție se întorc la povestea științifico-fantastică a lui Alexander Kazantsev Explosion: The Story of a Hypothesis (1946). Prezintă evenimentul de impact meteorit Tunguska din 1908 ca o explozie atomică asemănătoare Nagasaki a unui motor de navă spațială extraterestră. În povestea lui Kazantsev, o singură supraviețuitoare uriașă de culoare neagră a rămas blocată, echipată cu puteri speciale de vindecare. Acest lucru a condus la adoptarea ei ca șaman de către poporul indigen Evenki .

NASA și comunitatea științei spațiale susțin eforturi precum inițiativa Native Skywatchers înființată de comunitățile indigene Ojibwe și Lakota pentru a asigura supraviețuirea povestirii despre stele. Există o rețea reală și extinsă de burse indigene despre aceste probleme.

Dar OZNologii promit un profil mult mai înalt pentru istoria indigenă în schimbul amestecării poveștilor indigene autentice despre viața sosită din cer cu povești fictive despre OZN-uri, reambalate ca istorie suprimată.

Narațiunea modernă privind vizitarea extraterestră nu a apărut, până la urmă, din comunitățile indigene. Dimpotrivă. A apărut parțial ca o modalitate pentru gânditorii conspiraționiști într-o Europă sfâșiată de rasism de a „explica” cât de complexe ar fi putut exista civilizații urbane din locuri precum America de Sud înainte de așezarea europeană.

Strânsă printr-un filtru New-Age al contraculturii anilor 1960, narațiunea a fost răsturnată pentru a aprecia oamenii indigeni ca având cândva o tehnologie avansată . Pe vremuri, conform acestui punct de vedere, fiecare civilizație indigenă era Wakanda, o țară fictivă care apare în cărțile de benzi desenate americane publicate de Marvel Comics.

Dacă toate acestea ar rămâne în propria cutie, ca ficțiune distractivă, atunci lucrurile ar fi bine. Dar nu, nu se întâmplă așa. Narațiunile privind vizitele tind să suprascrie povestirile indigene despre cer și pământ.

Aceasta este o problemă pentru toată lumea, nu doar pentru popoarele indigene care se luptă să continue tradițiile autentice. Ne amenință înțelegerea trecutului. Când vine vorba de o perspectivă asupra strămoșilor noștri îndepărtați, rămășițele povestirilor preistorice sunt puține și prețioase, cum ar fi în povestirile indigene, a nativilor, despre stele.

Luați poveștile Pleiadelor, care datează în forme standard de cel puțin 12.000 de ani, dată care coincide cu colonizarea celor două Americi.

Acesta poate fi motivul pentru care aceste povești, în special, sunt puternic vizate de pasionații de vizite extraterestre, dintre care unii chiar pretind că sunt „pleiadieni”. Fără surprize, pleiadienii nu arată ca Lakota sau Ojibwe, ci sunt izbitor de blonzi, cu ochi albaștri și nordici, vezi https://www.youtube.com/watch?v=Tnt-fiKdml0.

Este din ce în ce mai clar că credința în vizitarea extraterestră nu mai este doar o speculație amuzantă, ci ceva care are consecințe… diverse!

Acum vă rog să mă scuzați, trebuie să iau legătura cu Pleiadele, la 400 de ani lumină, pentru că legătura este empatică, nu fizică. Despre Pleiade am să vă povestesc mult și bine, poate nimeni nu știe toate poveștile mele, dar să avem răbdare, doar mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 4 septembrie 2024

BERBEC O zi obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de lucruri. Ai un randament bun, dar se pare că eşti în criză de timp. O veste bună, despre nişte prieteni sau rude. O informaţie de ultimă oră te avantajează, dar verifică prin prietenii de încredere. Esti plin de energie - energia de care ai atâta nevoie pentru că ai mult de lucru. Pentru unii berbeci, poate berbecuţe, dintre cele care rămân acasă, este vorba de curatenie si spalatul geamurilor. Pentru altii, cei condamnati la serviciu si la munca - calitatile incontestabile ale zodiei, energia si rapiditatea, ii ajuta sa rezolve cu bine niste situatii de criza aparute aproape pe neasteptate. Viata nu ia prizonieri, spune o vorbă, foarte adevărată!

TAUR Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte orice altceva. Mulţumirile celor dragi sunt o recompensă consistentă. Consuma mancare naturala, nechimizata si nemodificata genetic. Reducere substantial portia de alcool, tigari si cafea. Acesta tactica te ajuta sa suporti mai bine schimbarea anotimpului si stresul cotidian. Pentru a doua parte a zilei iti propun un program de tip SMS, adică somn-mâncare-somn. Oboseala acumulată şi vremea încă caldă te trag la somn. Profită! Daca cauti un apartament sau o garsoniera decenta, horoscopul tau iti precizeaza ca astăzi esti avantajat in afacerile imobiliare, asa ca insista si vei reusi.

GEMENI Acţiunile tale de astăzi nu sunt foarte populare. Nu sunt nici în interesul tău! Este una din zilele acelea în care acţionezi înainte să te gândeşti, în care îţi prinzi degetele în uşi! Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor şi zvonurilor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de glorie cu orice pret. Inteleptul spune ca a pierdut ziua in care nu a invatat ceva, asa ca daca continui sa faci pe cel care le stie pe toate nici nu vei sti pe ce lume esti si ii vei incurca si pe cei din jur. Toata lume stie ca esti bun de gura, dar nu termini ce ai inceput – incearca măcar astăzi sa fii mai retinut si mai ordonat.

RAC Astăzi ai gânduri nu prea roze. Invită un prieten, o prietenă, la o cafea şi-o prăjitură şi depănaţi amintiri frumoase şi bârfe delicioase. Ai nevoie de susţinere şi de confort spiritual. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera in replici. O alta distribuţie inegală a steleleor fixe te dezavantajează si conform teoriei astrologice, poate genera pe termen lung tendinţe malefice. Şi ultimul şi cel mai important sfat al stelelor : în perioada în chestiune nu cheltui şi nu promite sprijin financiar, pentru că va fi pagubă curată!

LEU Eşti bun, foarte bun, dom'le! Îţi ascunzi cu pricepere de felină jocul sentimental şi intenţiile, dar culegi toate roadele. La serviciu, aceiaşi şiretenie de pisică mare te face să prevalezi! Stelele te avantajeaza astazi in relatiile cu semnele de pamant si foc. Este bine sa ocolesti nativii nascuti sub semne de aer si apa. Cu toate ca iti place sa faci pe seful, astazi configuratia astrologica iti indica s-o lasi ceva mai moale, asa, pentru deliciile democratiei. In scenariul pe care-l construieşti astăzi lipsesc amănunte, dar fiind vorba de lucruri importante nu trebuie sa uiţi nici un detaliu.

FECIOARĂ Astăzi trebuie să eviţi să faci observaţii, să spui "adevăruri", sau să discuţi mult. Modul tău de abordare nu e nici indicat, nici de succes. Eşti prea direct şi criticile tale nu motivează. Totuşi, ai o perioadă care te avantajează, mai ales în relatiile sentimentale. Charisma, magnetismul personal, îţi este în creştere, lucru de care poti să profiţi, mai ales dacă eşti sau sunteţi implicaţi în showbiz, politică sau afaceri. E o zi bună, iţi şoptesc stelele. Vremea este mai rece, dar tocmai de aceea e plăcut. Relaxează-te, zâmbeşte! Daca eşti la birou gândeşte-te la vacanţa din care tocmai ai revenit.

BALANŢA Atitudinea celor din jurul tău te linişteşte. Totul pare calm şi satisfăcător. Viaţa e frumoasă, păsărelele ciripesc şi pe card ţi-au intrat ceva bani. Nimic rău, nimic negativ, nicio grijă! Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună!

SCORPION Viaţa ta e ca o cursă de formulă. O mică neatenţie şi ai ieşit în peisaj! Fii vigilent, fii pe direcţia ta şi concentrează-te! Mai mult, trebuie să anticipezi atacurile potenţialilor ostili! Ai un program aglomerat, cu mult de lucru şi cu multa agitatie, dar astazi este bine sa vorbesti mult fara sa spui mare lucru si sa nu iei decizii importante. Ceea ce nu poţi rezolva, amână, că nu este nicio ruşine, amana, dar cu termen fix! In a doua parte a zilei limitează-te la un program plăcut şi patriarhal. Odihneşte-te şi lasă grijile deoparte. Nu te lăsa enervat de incidente minore!

SĂGETĂTOR Cine se trezeşte foarte de dimineaţă, aceluia îi este foarte somn. Asta este toată filozofia şi ar fi bine să-ţi cruţi forţele şi vitalitatea pentru ca alţii nu prea se gândesc la asta! Astăzi stai liniştit şi calm. Seara plăcută, poate cu o carte si o discutie, poate la un film. Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru rezolvarea afacerilor de familie. Singurul aspect negativ se referă la profesiune sau meserie - atenţie la bârfe şi intrigi! Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unor aspecte complexe şi dificil de interpretat. Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveste ordinea si legalitatea. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.

CAPRICORN Pierzi timpul cu graţie cu persoane care nu ştiu ce vor şi te încurcă şi pe tine. Eşti într-o perioadă în care eşti mai plin de energie decât de obicei. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Trebuie să rezolvi neîntârziat problemele legate de moşteniri, testamente, asigurări şi altele de acelaşi gen. Sanatatea este buna, dar nativele de varsta intelepciunii ar face bine sa vada ce este cu genuchii lor – punctul sensibil al tuturor Capricornilor. Perioada este benefica pentru tratamente medicale de tot felul, chiar interventii chirurgicale. Nu da si nu lua bani cu imprumut – timpul acesta este belea curata pentru speculatii financiare.

VĂRSĂTOR Ai un aer procupat şi absent, nimeni nu îndrăzneşte să te deranjeze. Decât la mobil! În a doua parte a zilei ai ocazia să pui la punct unele probleme între tine şi cineva din aturaj. Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi! Eşti obosit şi nu prea ai chef de discutii. Mai bine fă-ţi ordine prin lucruri. Poate o sa gaseşti ceva ce iţi va da o idee bună! Încercă să combini în mod eficient experienţa cu originalitatea. Şi un curcubeu care stă jumătate de oră pe cer nu mai este privit de nimeni

PEŞTI Astăzi documentele, formularele, pot juca un rol important. Dacă ai de semnat ceva, la serviciu, la bancă, la şcoală etc citeşte cu atenţie înainte. Unii vor să profite de încrederea ta! Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice si malefice se succed rapid, în funcţie de aspectele Lunii. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani, sau să faci cheltuieli inspirate”. Sunt şi unele probleme in familie – dar o atitudine fermă, dar şi uşor comica rezolva situatia!