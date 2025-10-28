Câți bani a cheltuit România pentru îngrijirea ucrainenilor. Victor Ciutacu: A fost nevoie să dau în judecată Guvernul

România a cheltuit 133 de milioane de lei pentru serviciile medicale acordaterefugiaților ucraineni în primele șapte luni ale anului 2025, potrivit datelor publicate în urma unei solicitări oficiale. Suma reprezintă costurile suportate de stat pentru tratamente și îngrijiri acordate persoanelor care nu contribuie la sistemul de asigurări de sănătate.

„Până la sfârșitul lunii iulie a anului 2025, noi, cetățenii români, am plătit 133 milioane lei pentru serviciile medicale acordate cu titlu gratuit de statul român refugiaților de război ucraineni. Dincolo de cuantumul gigantic (împărțiți suma totală la maxim 50.000, câți au fost înregistrați, dacă vreți să vă cruciți), rămâne un fapt. A fost nevoie să dau în judecată Guvernul României ca să-l fac să pună pe hârtie și să dea publicității pe ce (nu și cum) cheltuie o parte dintre sumele pe care jupoaie de pe noi. Dat fiind că am obținut, după trei luni, răspunsul dorit, acțiunea judiciară nu-și mai găsește justificarea. Așa că am retras-o...”, a spus Victor Ciutacu în direct la România TV.

Aflat într-o vizită la Buzău, Sorin Grindeanu a transmis un mesaj clar către partenerii din coaliția de guvernare, afirmând că rolul PSD nu este acela de a susține necondiționat toate măsurile propuse, ci de a contribui la luarea celor mai bune decizii pentru cetățeni. El a subliniat că loialitatea politică nu înseamnă absența criticii, mai ales atunci când anumite inițiative guvernamentale sunt considerate dăunătoare sau ineficiente.

Liderul interimar al PSD a făcut referire explicită la Ordonanța 52, despre care a spus că a generat blocaje atât la nivel central, cât și local, declarând că partidul său va continua să promoveze soluții constructive și să se opună măsurilor care ar afecta negativ funcționarea administrației publice.

Sorin Grindeanu a criticat public decizia privind reintroducerea contribuției la sănătate pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pentru foștii deținuți politici, afirmând că PSD nu va rămâne pasiv în fața unor astfel de măsuri pe care le consideră nedrepte. El a subliniat că exprimarea unor poziții ferme în coaliție nu înseamnă lipsă de loialitate, ci asumarea responsabilității față de categoriile vulnerabile.

Dezbaterile din Senat pe marginea proiectelor legislative propuse de PSD, care prevăd eliminarea plății CASS pentru mame și veterani, marchează o etapă importantă în procesul de modificare a pachetului fiscal promovat de Guvern. Social-democrații insistă ca aceste corecții să fie adoptate rapid, pentru a proteja drepturile acestor grupuri sociale.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat la începutul verii că începând cu luna iulie, mamele aflate în concediu de creștere a copilului vor fi obligate să plătească contribuția la asigurările de sănătate, similar cu pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei net. Această măsură face parte din primul pachet fiscal adoptat de Guvern.

Decizia presupune aplicarea unei taxe de 10% pe indemnizația lunară primită de mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului, ceea ce va duce la diminuarea veniturilor acestora. Măsura a generat reacții negative în spațiul public, fiind considerată o povară suplimentară pentru familiile tinere.