Câteva ore până la ruperea coaliției! Iohannis apare în fața țării la 18:00. LIVE TEXT

Amintim că primul care a intervenit a fost copreşedinte USR PLUS, Dacian Cioloş, care a declarat că miniştrii formaţiunii nu ştiau că proiectul privind Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” va fi introdus pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei de guvern.

Totodată, fostul premier a indicat că acesta nu are avize de la Ministerele Justiţiei şi Transporturilor. Într-o intervenție la Digi 24, Cioloș a punctat că, în opinia sa, miniştrii USR PLUS nu au ce să caute într-un guvern în care punctul lor de vedere nu este respectat. Practic, el a dat semnalul care anunță că se poate ajunge la o rupere a coaliției de guvernare.

”Şedinţa s-a suspendat până la ora 19:00. Noi astăzi aveam stabilite şi întâlniri cu grupurile parlamentare, de început de sesiune. Vom vedea ce decidem. Noi nu ştiam că acest subiect va fi pe ordinea de zi suplimentară.

Din câte înţeleg, nu are toate avizele încă, pentru că nu are avizele Ministerului Justiţiei şi Ministerului Transporturilor. Deci, procedura, din punctul acesta de vedere, nu e îndeplinită, dar, dincolo de asta, noi am avut o discuţie în coaliţie şi convenisem că acest proiect nu intră pe ordinea de zi până când nu clarificăm şi votul pe desfiinţarea Secţiei Speciale (n.r. – SIIJ).

UPDATE – UDMR acuză USR PLUS de șantaj. „Banii contra SIIJ”. „Şi USR-ul zice că pentru ei nu este o prioritate, pentru ei nu este o prioritate să dezvolţi România, să dezvolţi comunităţile locale şi să ridici aceste comunităţi din stadiul în care se află în acest moment. Sigur, ei la un moment dat ne-au şantajat pe toţi şi au zis: «Bani contra SIIJ».

UPDATE – Premierul Florin Cîțu a avut o a doua ieșire publică în ultimele ore. „Dacă colegii de la USR nu susțin asta, să iasă în față”

Barna: „Toate opțiunile sunt pe masă”

Vicepremierul Dan Barna a declarat miercuri că momentul ședinței de Guvern de miercuri după-amiază reprezintă un „potențial de încălcare a protocolului de colaborare pe care l-am semnat după momentul Vlad Voiculescu”.

„Este un moment potenţial de încălcare a protocolului de colaborare pe care l-am semnat după momentul Vlad Voiculescu. Tocmai de aceea, în acest moment, am decis, în urma dialogului cu premierul, să suspendăm şedinţa până în această seară”, a afirmat Barna.

Copreședintele USRPLUS a adăugat că diseară vor găsi o variantă de colaborare „cel puțin funcțională”.

Cioloș și încrederea în coaliția de guvernare

Eu cred că aşa se construieşte încrederea în coaliţie. Dacă ne punem unii pe alţii în faţa faptului împlinit, astea sunt semnale că nu vrem că construim împreună. Şi noi vrem să continuăm împreună”, a declarant copreședintele USR PLUS.

Totodată, el a adăugat că USR PLUS doreşte să facă parte din coaliţie, dar că Guvernul României nu poate fi transformat într-o structură care ”ia decizii pentru a rezolva probleme interne de campanie ale unui partid”.

Este important de subliniat și că Dacian Cioloș a negat că lipsa avizelor de la Transporturi şi Justiţie pentru Anghel Saligny are legătură cu partidele din coaliţie care nu au ajuns la un acord despre desfiinţarea SIIJ:

”Acolo sunt nişte proceduri interne care trebuie respectate. Nu se pune problema să folosim… avizarea pe care o dau ministerele nu are legătură cu poziţia politică a partidelor.”

Fără moțiune de cenzură împotriva Guvernului României

Spre finalul intervenției de la Digi24, Cioloș a reliefat că USR PLUS nu va depune moţiune de cenzură împotriva guvernului, dar miniştrii USR PLUS ar trebui să se retragă din guvern în cazul în care punctul lor de vedere nu este respectat.

”E o propunere pe care eu o voi face, nu am luat o decizie încă formală în partid, dar e clar că miniştrii, colegii noştri din USR PLUS, nu mai au ce să caute într-un guvern în care punctul lor de vedere nu este respectat.

Şi cu un prim-ministru care, deja, după ce l-a demis pe ministrul Sănătăţii fără să ne consulte, acum ar pune şi ar decide pe agenda guvernului, împotriva voinţei colegilor noştri, pe un subiect pe care noi am avut o discuţie în coaliţie – asta nu e o modalitate prin care noi să putem lucra împreună în mod constructive”, a completat Cioloș.

Totodată, fostul lider al Guvernului României a afirmat că subiectul desfiinţării Secţiei Speciale este de mai multe luni pe agenda guvernului şi este important pentru eliminarea MCV: ”E vorba de o prioritizare politică aici. Dincolo de conţinutul programului Anghel Saligny, care trebuie discutat – şi nici nu ştiu, nu am văzut ultima versiune…

Înţeleg că astăzi nu a fost ataşat şi textul încă, noi am făcut propuneri de modificare a acestui program (…) – noi nu am discutat încă lucrurile acestea, ca să convenim o formă finală, pentru că am spus că, înainte de a discuta şi de a adopta acest program, noi avem deja pe agenda coaliţiei de luni bune subiectul desfiinţării SIIJ, care nu e doar pentru plăcerea şi pasiunea noastră pentru justiţie la USR PLUS.

E un subiect care trebuie rezolvat. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că de el e legată şi eliminarea MCV.” De cealaltă parte, premierul Florin Cîţu ar fi dorit să introducă pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei Executivului Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

Replica lui Florin Cîțu pentru Dacian Cioloș

Totuși, dorința lui s-a lovit de lipsa avizelor necesare. Liderul Guvernului României reiterase luni că este de acord cu toate recomandările USR despre programul de investiţii Anghel Saligny (PNDL 3). El a precizat că nu există alte dezbateri, iar programul este în procedura de avizare şi după aceea va fi discutat în Guvern.

La puțin timp după declarațiile lui Cioloș, Cîțu a oferit explicații pentru impasul în care au intrat negocierile din ședința de guvern: ”În sedință de guvern vor fi întotdeauna pe ordinea de zi, legal (n.r. s-a referit la avizele citate mai sus)… Dacă există un dubiu undeva, întrebăm Secretariatul General al Guvernului… Nu au fost adoptate pentru că aveam un aviz cu observații de la Finanțe.

Acum două zile, știu că USR Plus luase decizia să nu iasă de la guvernare. (n.r. – a fost întrebat dacă l-a amenințat Dan Barna că USR PLUS se va retrage de la guvernare în cazul în care trece proiectul citat) În ședință nu s-a făcut asta.

Este vorba despre un proiect care dezvoltă România și care a primit observațiile USR PLUS. Toate au fost acceptate de mine. Acest proiect va trece dacă are toate procedurile și avizele legale. Miniștrii lor nu au dat toate avizele. Nu cred că există un ministru în Guvernul României care să nu-și respecte fișa postului și să facă abuzuri

Asta cu amenințările (n.r. – referitoare la ieșirea de la guvernare)… Ei mereu vin și pleacă. În urmă cu două săptămâni spuneau că se retrag. Eu îi aștept să vină și să facem reforme împreună”, a declarat Florin Cîțu.

Rareș Bogdan n-a rămas dator

În dispută a intervenit și prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, un susținător de-ai lui Cîțu în lupta pentru funcția de președinte al PNL, care va fi decisă în Congresul PNL de la 25 septembrie:

”Programul Anghel Saligny, care are un nume atât de frumos, nu dărâmă guvernul… Acest nume va ajuta la ceea ce ne-am asumat noi în programul de guvernare: construim România. Nu poți construi România fără investiții. Acest proiect nu înseamnă dezvoltare la balconul domnului Cîțu, ci înseamnă dezvoltare în comunitățile locale.

Nu este vorba despre bătăliile interne din PNL. Și electoratul nostru este sensibil la schimbările din justiție. Acest program vizează comunitățile locale, indiferent că sunt conduse de PNL, USR PLUS, UDMR, PSD…

Noi avem drumuri de pământ, avem sub 50% dintre gospodării conectate la gaze naturale. Lucrurile astea trebuiesc schimbate. Domnul Cîțu… De trei săptămâni, premierul este dornic să stea de vorbă cu colegii din coaliție și încearcă să găsească soluții și că este important pentru întreaga coaliție că este important să treacă acest program.

Dacă colegii noștri ar fi condiționat că ies de la guvernare pentru că nu s-au găsit soluții pentru creșterea facturilor la energie, i-aș fi aplaudat și eu. Sunt convins că până la ora 19:00, ei vor găsit o soluție optimă. Noi nu putem reuși decât împreună. Electoratul nostru a luat gaze în ochi și spune că nu mare are răbdare cu noi.”

În acest context este foarte important ce mesaj ca avea președintele Klaus Iohannis la ora 18:00. Rămâneți pe evz.r0, pentru ultimele reacții și dezvăluiri despre acest subiect.