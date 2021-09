A doua ieșire a lui Cîțu, după scandalul din Guvern. Mesaj direct către USR-PLUS

Coaliția de guvernare este în criză. De această dată, mărul discordiei este reprezentat de programul Anghel Saligny, prin care primarii au acces la 50 miliarde de lei. Premierul vrea ca proiectul să fie aprobat miercuri, 1 septembrie, însă USR-PLUS a „șantajat” guvernanții, potrivit UDMR, care s-a alăturat lui Florin Cîțu în conflict.

Florin Cîțu: USR-PLUS a șantajat coaliția. SIIJ, mărul discordiei

„Aș vrea să discutăm despre program, nu este pentru mine, UDMR, USR. PNDL 3 este un program pentru români. Nu mai permitem să avem localități în România care nu au acces la fonduri europene să rămână nedezvoltate. Dacă colegii de la USR nu susțin dezvoltarea României, foarte bine, să iasă în față.

În ceea ce privește șantajul sau piedica cu SIIJ. Am fost primul care am negociat, am susținut toate soluțiile pentru a desființa SIIJ. Politica nu se poate face pe condiționări și șantaj”, a declarat premierul Florin Cîțu.

USR-PLUS a susținut că nu știa despre dezbaterea programului Saligny, care a fost introdus pe ordinea de zi suplimentară. În acest contextul, prim-ministrul a precizat că „nu este prima oară când se întâmplă acest lucru”. Mai mult decât atât, „acest proiect este în dezbatere de aproape o lună de zile.

România a întârziat cu procedurile pe fonduri europene. „Nu avem timp de jocuri politice”

Nu este un secret pentru nimeni că România este în urmă cu dezvoltarea localităților. Suntem în urmă cu avizarea sau cu ghidurile pe fonduri europene. Mă aștept de la miniștri să facă acest lucru, nu să obstrucționeze activitatea guvernamentală.

(Jurnalist: A fost încălcat protocolul la Anghel Saligny?) Nu a fost nicio înțelegere în coaliție. USR a spus că vrea SIIJ întâi, apoi programul de dezvoltare. UDMR a zis că vrea pensiile speciale, apoi SIIJ și Anghel Saligny. Eu am spus foarte clar că mă interesează să dezvoltăm România. Nu avem timp de jocuri politice, să stăm să condiționăm proiecte. Din partea mea, toți colegii au avut toată susținerea pentru a soluționa orice problemă au avut, de fiecare dată. Dar nu putem să-i ținem prizonieri pe români.

(Jurnalist: Vă ajută programul Anghel Saligny în lupta pentru șefia partidului?) Nu are nicio legătură cu lupta internă și sper că nu este cazul nici în cazul SIIJ. (Jurnalist: V-au contactat, în ultimele zile, lideri PNL care v-au solicitat să aprobați acest program?) Nu. Din contră, suntem în întârziere cu acest program.

Nu are nicio legătură SIIJ cu programul de dezvoltare al României. Nu ar trebui să legăm problemele. Nu cred că există astăzi cineva în Guvern care se va opune unui program de dezvoltare. Nu vreau ca nimeni să facă abuz de funcție și toți să-și respecte atribuțiile. Întrebați-i pe oameni, ei doresc să se dezvolte România. Declarații politice am văzut, dar am trecut peste ele de fiecare dată”, a spus premierul Florin Cîțu.