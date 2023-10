Tatăl vitreg al fostei gimnaste Cătălina Ponor, condamnat definitiv. A lovit doi polițiști locali

Familia gimnastei Cătălina Ponor se confruntă cu o situație delicată. Tatăl vitreg al gimnastei a fost condamnat definitiv la un an și trei luni de închisoare cu suspendare. Magistrații s-au pronunțat în acest sens pe data de 30 octombrie.

Curtea de Apel Constanța s-a pronunțat în ceea ce privește cazul tatălui vitreg al sportivei. După doi ani și jumătate de la faptă, tatăl vitreg al gimnastei Cătălina Ponor și-a aflat sentința. Bărbatul a lovit doi polițiști locali, în urma unei altercații. Magistrații din cadrul Curții de Apel Constanța le-au dat dreptate celor doi polițiști. Astfel, tatăl vitreg al celebrei gimnaste a fost acuzat de infracțiunea de ultraj.

Bărbatul s-a enervat pentru că cei doi agenți nu i-au dat acces pe o stradă rezervată riveranilor. Acesta susține că deține o sală de sport înregistrată pe numele lui pe strada respectivă. Explicațiile tatălui vitreg al gimnastei Cătălina Ponor nu au fost convingătoare pentru cei doi polițiști. Aceștia i-au interzis vehement să intre în perimetrul respectiv.

Magistrații din cadrul Curții de Apel Constanța îl acuză pe bărbat de ultraj. Acesta s-ar fi năpustit asupra celor doi polițiști, aplicând-le mai multe lovituri, în urma scandalului izbucnit.

,Condamnă pe inculpatul B.F. la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj. În temeiul art. 38 alin. 1-art. 39 alin. 1 lit. b C. pen., aplică pedeapsa cea mai grea (1 an) la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă (3 luni), rezultând pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare. „, arată decizia Curții de Apel Constanța legat de tatăl gimnastei Cătălina Ponor.