Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, a anunțat cine va construi lotul 4 (între Coloneşti şi Piteşti). Lungimea totală a acestui proiect este de 31,8 kilometri. Este vorba despre o firmă românească, Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade, care construieşte loturile 2 şi 3.

„Încă o veste bună pentru Drumul Expres DX12 Craiova – Piteşti – a doua pe această săptămână. Tocmai a fost anunţat câştigătorul pentru construcţia lotului 4 (între Coloneşti şi Piteşti), cu o lungime de 31,8 km.

Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, anunț despre proiect

Este vorba de aceeaşi firmă românească care construieşte loturile 2 şi 3. Ca orizont de timp, contractul prevede 12 luni pentru proiectare şi 24 de luni pentru execuţie, iar perioada de garanţie este de 120 de luni. Îmi doresc ca procesul să nu mai fie tergiversat de alte contestaţii şi ca, în zilele următoare, CNAIR să semneze contractul cu antreprenorul.” A fost anunțul făcut de ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, pe contul de Facebook.

Contractul are o valoare de 617 milioane de lei, iar banii sunt din fonduri europene. „Cum stăm cu celelalte loturi: lotul 1 (17 km) are ca termen de finalizare anul 2022 – săptămâna aceasta am emis penultima autorizaţie de construire. Constructorul are front de lucru pe 80% din tronson, vom finaliza curând ultimele exproprieri şi pentru cei 3 km unde încă nu se lucrează.

„Anul acesta alocăm 760 de milioane de lei pentru acest proiect”

Pe lotul 2 – Balş-Slatina – se lucrează cu peste 700 de oameni şi utilaje la cei 40 de km ai tronsonului. Stadiul este de circa 60%. Aşa că ne aşteptăm ca acest lot să fie gata la final acestui an. Conform promisiunii constructorului! Pe lotul 3 – Slatina-Coloneşti – constructorul român (acelaşi ca pe loturile 2 şi 4) face organizarea de şantier. Iar în martie încep din plin lucrările, care se vor finaliza tot în 2022. DX12 Craiova-Piteşti (121 km) este unul dintre principalele obiective la capitolul transport rutier, aflat în programul de guvernare.

Anul acesta alocăm 760 de milioane de lei pentru acest proiect. Continuăm munca pe toate proiectele şi livrăm fapte, nu vorbe.” A mai spus ministrul.