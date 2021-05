Cătălin Denciu (48 de ani), medicul care a devenit erou datorită modului în care a acționat în timpul incendiului petrecut anul trecut, la Spitalul Județean din Piatra-Neamț, a fost premiat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Distincția i-a fost acordată, astăzi, iar anunțul a fost făcut de Tedros Ghebreyesus – directorul OMS.

Cătălin Denciu, premiat de Organizația Mondială a Sănătății

„Dr. Cătălin Denciu este un medic român de la Terapie Intensivă. Era de serviciu în noiembrie anul trecut și avea grijă de pacienți COVID, când în spitalul său a izbucnit un incendiu. 10 pacienți au murit și, în încercarea de a-i salva pe alții, dr. Denciu a suferit arsuri de gradul 3 pe 40% din suprafața corpului. Astăzi îi acordăm un premiu pentru serviciul adus, pentru sacrificiul său și exemplul oferit. Angajații din domeniul sanitar fac gesturi eroice, dar nu sunt supereroi, sunt oameni la fel ca noi, restul”, a spus conducătorul OMS.

Momentul a avut loc în deschiderea Adunării Mondiale a Sănătății, atunci când românul a fost dat ca exemplu pentru devotamentul cu care a salvat vieți, chiar dacă și-a pus-o pe a lui în pericol. În 2020, Cătălin Denciu a fost declarat „Eroul anului 2020” de către postul public de televiziune din Belgia.

A fost tratat în Belgia, aproape o jumătate de an

În această țară a ajuns medicul care și-a pus viața în pericol, în timpul incendiului, pentru a salva pacienți. El a suferit răni grave și a avut nevoie de tratament de lungă durată. A suferit mai multe intervenții chirugicale, iar alături i-a stat și soția sa. La începutul lunii mai, starea de sănătate a medicului a permis externarea. Iar Cătălin Denciu a revenit în România chiar de Paște.

„Îmi amintesc că m-am trezit la terapie intensivă. Acolo am fost îngrijit de asistenţi medicali şi kinetoterapeuţi. Pe 20 ianuarie, am fost transferat la unitatea de îngrijire medie. Am reuşit treptat să mă mişc şi să merg din nou. Astăzi pot deja să merg cu bicicleta.

Împăturirea braţelor este încă dificilă, aşa că urmez o mulţime de şedinţe cu kinetoterapeuţii şi un terapeut pentru a învăţa să mişc coatele din nou. Reabilitarea este departe de a se termina, dar ştiu că trebuie să dau totul pentru a mă simţi din nou mai bine. Voi continua să lucrez pentru a reuşi”, povestea medicul, traumatizanta experiență, pentru presa din Belgia.