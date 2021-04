Spitalul din Piatra Neamț a fost și este ținut pe linia de plutire cu ajutorul unor improvizații, potrivit unui reportaj realizat de jurnaliștii de la Pro TV.

Duminică seară, în emisiunea ”România, te iubesc!” a fost prezentat dezastrul din Spitalul Piatra Neamț. În ultimele 12 luni, unitatea medicală în care s-a dezlănțuit iadul a fost condusă de manageri numiți de PSD sau PNL. Conducerea s-a schimbat odată la câteva luni, dar nici la aproximativ șase luni de la tragedie nu se cunoaște care a fost cauza incendiului care a șocat întreaga țară.

Autoritățile cred că incendiul a pornit de la un scurt circuit la un injectomat sau la un ventilator mecanic.

Potrivit unui ordin al Ministerului Sănătății, fiecare pat ATI trebuie să aibă cel puțin 12 prize.

„Din primele date, nu s-au făcut măsurătorile tehnice corecte pe ceea ce înseamnă siguranțe electrice, pe ceea ce înseamnă sistem electric, ca să vedem dacă sistemul electric poate să ducă 16 paturi de terapie intensivă. La etajul 2 a funcționat, înainte, terapia intensivă, dar cu un număr de 12 paturi. A fost relocat la etajul 3, după care s-a gândit de la etajul 3 să fie relocat din nou la etajul 2 cu mărirea capacității la 16 paturi. Asta înseamnă aproximativ 48 de prize suplimentare și sau în plus”, a declarat George Lazăr, prefectul județului Neamț.

În lipsa acestor prize au fost folosite și prelungitoare, a recunoscut electricianul spitalului. Improvizația s-a folosit chiar și în ATI-ul care a ars.

Electrician: ”În caz de pandemie se folosesc mai multe aparate, și atunci…”

Reporter: Și atunci ați avut nevoie să aduceți prelungitoare?

Electrician: ”S-au folosit prelungitoare, da”.

Reporter: La 3 sau la 2, sau la amandouă?

Electrician: ”Și la 3 și la 2. Dar sunt aparate care consumă foarte puțin”.

Improvizații la Spitalul din Piatra Neamț

Cu toate că spitalul are deja un electrician, dar a apelat și la o întreprindere individuală a lui Dumitru Mardare.

În toamna anului 2019, acesta a reparat plintele, a înlocuit prizele electrice și a modificat consolele utilitare din ATI-ul care a ars.

„Spitalul, o bună bucată de timp a avut deficit de electricieni și de personal, pe mai multe domenii. Eu consider că nu am comis nimic. Ceea ce s-a făcut în materie de lucrări, s-a făcut cu acceptul conducerii spitalului”, a declarat Dumitru Mardare.

ANRE susține că Dumitru Mardare nu deține și nu a deținut calitatea de electrician autorizat.

Electrician: ”Poți repara și fără să ai autorizație.”

Reporter: Cine spune asta?

Electrician: ”Eu”.

Reporter: De ce puneți accent pe chestia cu ANRE-ul, asta mă interesează.

Electrician: ”Eu am spus un singur lucru: eu nu m-am apucat de făcut lucrări la colțul străzii și nici nu s-a pus problema să mă duc că un habarnist “gata domnule, eu am văzut cum se leagă două fire, știu să fac și eu”.

„Din nefericire, am aflat odată cu dumneavoastră, am făcut niște investigații și am discutat cu departamentul tehnic și am înțeles că domnul respective are contract cu spitalul din 2013”, a declarat Alexandru Filmon, managerul Spitalului Județean.

Înainte de a fi mutată la etajul 2, secția ATI covid funcționa la 3 în secția de nerulogie. Dar și acolo au fost făcute improvizații. Deasupra paturilor s-au fixat cu șuruburi în perete capete de prelungitor, din care se alimentau apratele medicale.

„Cine le-a văzut nu s-a uitat bine. În comerț sunt niște capuri de prelungitoare, iar noi, că a trebuit să ne grăbim, am folosit capurile alea de prelungitoare, dar nu prelungitor în sine. Am tras cablul din tabloul electric”, a mai spus electricianul spitalului.

„Instalațiile de la spitalul județean, inclusiv cele din anul în care s-a produs tragedia, sunt instalații din anii 74-75, când s-a dat în folosință Spitalul Județean Neamț”, a spus George Lazăr, prefectul județului Neamț.