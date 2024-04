Cătălin Cîrstoiu, după ce coaliția i-a retras candidatura: Am fost supus unor atacuri fără precedent

Medicul Cătălin Cîrstoiu, cel care a fost propus de coaliția PSD-PNL pentru a candida la Primăria Municipiului București (PMB), a explicat de ce a refuzat să facă el primul pas „înapoi”, când nu a mai fost susținut de cele două formațiuni politice. Cîrstoiu spune că toți politicieni, acuzați în spațiul public (n.r. de mass-media)de incompatibilitate cu funcțiile publice, ar trebui să explice clar, dacă sunt sau vinovați, așa cum el însuși a procedat.

Astfel, medicul dă de înțeles că decizia coaliției nu îl afectează, întrucât „cariera de medic” nu i-o poate lua nimeni. Acesta este principalul motiv pentru care nu el a spus primul că se retrage din cursa electorală.

„Nu am luat decizia de face un pas înapoi pentru că un medic nu abandonează niciodată. În fond, decizia politică trebuie să revină liderilor politici. Ei au puterea de a face ceva sau nu pentru Bucureşti. Mi-aş dori ca toţi politicienii care sunt acuzaţi de presă să explice public, dacă sunt vinovaţi sau nu, aşa cum am făcut eu. Eu afirm încă o dată: nu sunt incompatibil. Pacienţii îşi aleg unde se tratează. Nu eu. Am o carieră în spate, am mii de oameni făcuţi bine. Trataţi. Eu le mulţumesc bucureştenilor care mă apreciază”, a scris Cîrstoiu pe Facebook.