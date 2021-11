Cătălin Botezatu a văzut moartea cu ochii. A ajuns la capătul puterilor. S-a lăsat pe mâna lui Dumnezeu

În urmă cu câțiva ani, Cătălin Botezatu a făcut o serie de analize pentru că nu se simțea bine și a primit o veste șocantă, acesta suferea de o tumoră cumplită.

Eva Pavel, consilier medical internațional, a încercat cu toate puterile să îl salveze pe designer, iar una dintre soluții a fost tratamentul în Turcia.

Viața de noapte l-a adus la capătul puterilor

„Dacă nu te tratezi atunci când trebuie, dacă nu-ți faci un control, te poți trezi cu cine știe ce boală și e prea târziu. Dacă faci asta, așa cum am făcut eu, și am ajuns pe mâinile tale (n.r.: Evei Pavel, consilierul medical internațional care a fost mereu alături de Cătălin Botezatu), ai șansa să te simți ca acasă într-un spital.

Din păcate, o viață tumultoasă, poate uneori neglijentă din partea mea, te poate duce în halul acesta. Și uite, am ajuns la un cancer, o tumoră. Am venit aici la un control și am acuzat niște mici înțepături, aproape insesizabile, în urma cărora medicul, unul dintre cei mai buni medici, mi-a zis: ”Uite, am un ecograf perfomant adus acum din Statele Unite”, și m-a băgat la acel aparat și a descoperit un apendice mai special. Au hotărât să mă opereze, dar nu am făcut operația în Turcia, așa cum trebuia, am mers în țară pentru că aveam multe prezentări de modă. Am făcut operația într-un spital (n.r.: din România) și când au scos apendicele, în spatele lui se ascundea o tumoră.

Ulterior, s-a luat hotărârea să fiu operat (n.r.: în Turcia), operație de tip HIPEC. Este foarte puțin cunoscută în România. A fost destul de delicat pentru că intervenea anestezia, a fost sunat medicul care se ocupă de inima mea, i s-a spus că inima nu rezistă decât câteva ore, operația a durat mai multe ore. Dar au putut să facă două intervenții într-una, au introdus un one shot de chimioterapie – ca și cum ai face chimioterapie preț de un an, dar introdusă o singură dată. E foarte greu, foarte dur, pentru că trebuie să rezișți și să ai un organism puternic”, a mărturisit Cătălin Botezatu în emisiunea Evei Pavel, “Apel la consilier”

Femeia care i-a fost alături

Vedeta a mărturisit și că Eva Pavel a fost lângă el în toate momentele, iar respectul pentru aceasta este greu de descris în cuvinte.

”Erai singura persoană pe care o vedeam după operație. E foarte important în momentul în care te trezești dintr-o anestezie singur, să vezi o persoană dragă, care-ți zâmbește și-ți dă încredere în tine. Că nu ești singur. Și atunci parcă se deschid din nou porțile, nu Raiului, porțile vieții, pentru că porțile Raiului se pot deschide oricui într-un spital. Se deschid înapoi porțile vieții și, uite, sunt emoționat, eu te văd tot timpul pe tine și asta înseamnă mult.

Eram că un zombi, dar nu a contat pentru că am simțit că acolo Sus e cineva care mă iubește și mi-a mai dat o șansă și că cineva e lângă mine tot timpul”, a mai spus fostul Biancăi Drăgușanu în cadrul emisiunii.