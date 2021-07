Cătălin Botezatu a avut parte de o experiență mai puțin fericită. S-a simțit atât de rău încât a intrat în panică și s-a dus de unul singur la Urgențe, de teamă că problemele de sănătate i s-au agravat. Cătălin Botezatu și-a schimbat complet stilul de viață. Vedeta a renunțat la multe dintre obiceiurile pe care le avea înainte. Designerul a dezvăluit că urmează că se deplaseze în Istanbul pentru a-și verifica amănunțit starea de sănătate.

De urgență la spital. Cătălin Botezatu se aștepta la ce e mai rău

Invitat la un post de televiziune, Cătălin Botezatu a oferit amănunte despre starea sa de sănătate. După ce a experimentat cum necazurile s-au ținut lanț de el, din acest punct de vedere, designerul nu a amânat și, după ce s-a simțit rău într-o seară, s-a dus la Urgențe.

Cadrele medicale i-au oferit asigurări că situația este sub control. Cu toate acestea, îndrăgitul designer va trebui să învețe să nu se mai expună foarte des la situații de stres. De asemenea, el trebuie să se odihnească mai mult și să nu mai piardă nopțile.

Amintim că, în trecut, Cătălin Botezatu a avut probleme oncologice.

„E adevărat că într-o seară m-am speriat foarte tare și m-am dus singur, efectiv, m-am urcat în mașină și m-am dus la spital, dar totul este sub control”, a declarat Cătălin Botezatu la un post de televiziune.

Designerul ia măsuri. Nu mai pierde vremea și se duce în Turcia

„Încerc să evit pe cât se poate stresul, oboseala, dacă pe vremuri mai pierdeam nopți, acum abia aștept după ce îmi termin activitățile să ajung acasă, să fac un duș și să merg repede la culcare să mă pot odihni măcar 8-9 ore.

Am renunțat la multe lucruri pe care le făceam înainte”, a mai mărturisit Cătălin Botezatu.

Designerul a spus că se va deplasa în Istanbul, acolo unde își va realiza analize medicale amănunțite la o clinică medicale unde își face de mai mult timp controale de rutină.

„Sunt analizele de bază în care mă controlez din cap până în picioare la tot ce înseamnă organismul uman și, nu în ultimul rând, cele legate de operațiile pe care le am, cele oncologice. Mergeam și înainte. Mi-am făcut analizele chiar dacă mă simțeam bine sau nu și am avut grijă de două ori pe an să le fac, în țară sau peste hotare”, a spus Cătălin Botezatu.